TikTok e il pericoloso trend Plane Belt Ankles: gli esperti avvertono

Milioni di visualizzazioni su TikTok, ma un trend che divide: il fenomeno “plane belt ankles” fa discutere esperti e compagnie aeree per i rischi alla sicurezza aerea e alla salute dei passeggeri.

Questa nuova moda consiste nell’utilizzare la cintura di sicurezza dell’aereo in modo alternativo, avvolgendola attorno alle caviglie per assumere una posizione piegata, ritenuta più comoda per dormire durante il volo. Nei video diventati virali, i passeggeri mostrano come posizionare i piedi sul sedile, fissare la cintura alle caviglie e appoggiare la testa sulle ginocchia. Tuttavia, gli esperti avvertono che questa pratica può comportare gravi conseguenze.

Pericoli per la sicurezza

Gli assistenti di volo e gli specialisti di aviazione sottolineano che un uso improprio della cintura può compromettere la sicurezza aerea, soprattutto in caso di turbolenze o emergenze. Progettata per garantire la stabilità del corpo, la cintura non è pensata per essere usata in questa maniera. Inoltre, in situazioni critiche, questa posizione potrebbe ostacolare i movimenti del passeggero, aumentando il rischio di lesioni o ritardi durante un’evacuazione.

Conseguenze per la salute

Oltre ai rischi per la sicurezza, gli esperti medici avvertono sui pericoli per la salute. La compressione prolungata delle caviglie potrebbe ostacolare la circolazione sanguigna, incrementando il rischio di trombosi venosa profonda e coaguli di sangue, problematiche già più probabili durante voli di lunga durata. “Evitare qualsiasi cosa che limiti la circolazione è fondamentale per prevenire gravi complicazioni”, ha dichiarato un esperto.

Misure preventive

Alcune compagnie aeree stanno valutando l’introduzione di sanzioni per scoraggiare questa tendenza. Damian Devlin, docente di gestione dell’aviazione, ha spiegato che le normative della Civil Aviation Authority richiedono che la cintura passi attraverso l’inguine e non limiti il movimento degli arti. Le multe potrebbero diventare un deterrente per garantire il rispetto delle regole di sicurezza.

In definitiva, nonostante il trend “plane belt ankles” possa sembrare una soluzione innovativa per migliorare il comfort durante i voli, i rischi legati a questa pratica superano di gran lunga i presunti benefici. Gli esperti raccomandano ai passeggeri di attenersi alle istruzioni di sicurezza fornite dal personale di bordo e di evitare comportamenti potenzialmente pericolosi.