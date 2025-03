TikTok lancia gli AMBER Alerts per ritrovare i bambini scomparsi

La velocità e la portata di TikTok trasformano genitori e comunità in potenti alleati nella ricerca dei minori scomparsi, come spiega Gavin Portnoy, Vicepresidente della Comunicazione del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), nel commentare l’ultima novità di TikTok.

La piattaforma social ha esteso a livello nazionale il suo programma AMBER Alerts dopo i risultati positivi della fase sperimentale in Texas. L’iniziativa, frutto della collaborazione con il NCMEC, inserisce notifiche sui bambini scomparsi direttamente nei feed “Per Te” degli utenti, coinvolgendo nelle ricerche potenzialmente oltre 170 milioni di americani.

TikTok: come funzionano gli Amber Alerts

Durante i cinque mesi di test in Texas, il programma ha generato più di 20 milioni di visualizzazioni e 2,5 milioni di visite al sito web del NCMEC, dimostrando l’efficacia della piattaforma nel mobilitare rapidamente le comunità.

Il sistema è progettato per mostrare gli avvisi agli utenti localizzati nelle zone geografiche rilevanti quando viene emesso un allarme AMBER (America’s Missing: Broadcast Emergency Response), amplificando così la diffusione delle informazioni critiche.

A sostegno dell’iniziativa, TikTok ha anche fornito crediti pubblicitari al NCMEC e collaborato con Sarah Turney, influencer impegnata nella causa dei bambini scomparsi. Attraverso il suo profilo @saraheturney, Sarah condivide strategie per coinvolgere le comunità in queste delicate ricerche.

Il Sceriffo John Staley della contea di Lonoke ha evidenziato un aspetto particolarmente importante dell’iniziativa: la capacità di TikTok di raggiungere le generazioni più giovani con messaggi di allerta cruciali.

“Con questa espansione – ha commentato lo sceriffo – le agenzie di tutta la nazione, tra cui l’ufficio dello sceriffo della contea di Lonoke, condivideranno informazioni critiche sui bambini scomparsi con milioni di utenti che possono aiutare a diffondere la notizia all’istante”.

Il profilo ufficiale del NCMEC (@NCMEC) offre inoltre numerose risorse sulla sicurezza bambini, consigli per il ritorno a scuola e suggerimenti per la gestione dei dispositivi tecnologici da parte dei teenager.

Per approfondire le iniziative di TikTok sulla protezione dei minori, gli utenti possono visitare il Centro di Trasparenza della piattaforma.