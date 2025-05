TikTok lancia le meditazioni guidate e aumenta i fondi per la salute mentale

Con una doppia iniziativa che unisce innovazione tecnologica e responsabilità sociale, TikTok punta a migliorare il benessere digitale dei suoi utenti, introducendo strumenti per la salute mentale e un sostegno economico alle organizzazioni dedicate a questo tema. Tra le novità spiccano una funzione per la meditazione guidata notturna e un investimento di 2,3 milioni di dollari nel Mental Health Education Fund.

Meditare con TikTok

La nuova funzione, denominata “Meditation in Sleep Hours”, è stata progettata per interrompere automaticamente la navigazione degli adolescenti dopo le 22:00, sostituendo il feed tradizionale con esercizi di meditazione guidata e musica rilassante. Secondo i test preliminari, il 98% dei giovani utenti ha deciso di mantenere attiva questa opzione. Gli adulti, invece, potranno attivarla manualmente attraverso le impostazioni del proprio profilo, offrendo un controllo maggiore sulle loro abitudini digitali.

Per garantire credibilità scientifica all’iniziativa, TikTok ha collaborato con la dottoressa Willough Jenkins, psichiatra infantile e creator sulla piattaforma, che ha realizzato contenuti educativi sull’importanza di sviluppare abitudini digitali sane, in particolare prima di andare a dormire. Questo approccio non solo educa, ma incoraggia anche l’adozione di pratiche che promuovono un benessere digitale duraturo.

Fondi per la salute mentale

Parallelamente, TikTok ha ampliato il suo impegno nel campo della salute mentale con una donazione al Mental Health Education Fund. I fondi, distribuiti sotto forma di crediti pubblicitari, saranno destinati a 31 organizzazioni in 22 paesi, tra cui la National Alliance for Eating Disorders e Crisis Text Line. Questo permetterà loro di amplificare i messaggi educativi e di sensibilizzazione, raggiungendo milioni di utenti sulla piattaforma.

I risultati di queste campagne sono già impressionanti: dal 2023, i contenuti delle organizzazioni beneficiarie hanno generato oltre 173 milioni di visualizzazioni e guadagnato più di 600.000 nuovi follower. Johanna S. Kandel, CEO della National Alliance for Eating Disorders, ha sottolineato come TikTok abbia trasformato la capacità di raggiungere e supportare le persone in difficoltà. Jessica Mayorga di Active Minds ha evidenziato che i fondi ricevuti contribuiranno a sensibilizzare i giovani sull’importanza delle pause digitali, un elemento cruciale per il loro equilibrio mentale.