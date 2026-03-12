TikTok permetterà di ascoltare canzoni complete nell’app grazie ad Apple Music

Scorrere i video su TikTok e ascoltare una canzone per intero senza uscire dall’app potrebbe diventare presto la normalità.
La piattaforma sta introducendo una nuova funzione chiamata Play Full Song, che permette agli utenti con abbonamento Apple Music di riprodurre una canzone completa direttamente dentro TikTok.
Finora la maggior parte dei brani presenti nei video era limitata a brevi estratti. Bastavano pochi secondi per trasformare una canzone in un trend virale, ma per ascoltare il pezzo intero era comunque necessario aprire un’app di streaming musicale.
Con questa integrazione, invece, TikTok prova a rendere il passaggio tra video e musica molto più diretto.
Come funziona la nuova funzione Play Full Song
Il meccanismo è piuttosto semplice. Se un utente ha collegato il proprio account Apple Music a TikTok, potrà avviare la riproduzione completa di un brano toccando un pulsante nella pagina dei dettagli del suono o direttamente nel feed For You.
Una volta premuto il tasto, TikTok apre una versione semplificata del player musicale di Apple Music all’interno dell’app. Da lì è possibile ascoltare la canzone completa, salvarla oppure aggiungerla a una playlist.
La funzione è stata sviluppata utilizzando le API di MusicKit, il sistema che Apple mette a disposizione degli sviluppatori per integrare parti del suo servizio di streaming nelle applicazioni esterne.
Gli artisti continuano a guadagnare dagli ascolti
Un dettaglio importante riguarda il modo in cui vengono conteggiati gli ascolti. Le canzoni riprodotte tramite Play Full Song vengono registrate come stream normali su Apple Music.
Questo significa che gli artisti continuano a ricevere le stesse royalties che riceverebbero se la canzone venisse ascoltata direttamente sull’app Apple Music.
In passato TikTok aveva già introdotto una funzione chiamata Add to Music App, che permetteva di salvare un brano scoperto nei video nella propria libreria di streaming. Con Play Full Song il passaggio diventa ancora più immediato, perché l’ascolto avviene senza cambiare applicazione.
Arrivano anche le Listening Party
Accanto alla nuova integrazione musicale, TikTok sta preparando un’altra funzione dedicata alla musica chiamata Listening Party.
Si tratta di uno spazio condiviso dove gli utenti possono ascoltare brani insieme ad altri fan e interagire direttamente con gli artisti. Il funzionamento ricorda una sorta di livestream audio, in cui la musica diventa il centro dell’esperienza.
TikTok ha già costruito negli anni un enorme ecosistema attorno alle dirette, e Listening Party sembra sfruttare proprio quella tecnologia per creare eventi più focalizzati sulla promozione musicale.
Il ruolo di TikTok nella scoperta della musica
Negli ultimi anni TikTok è diventato uno dei luoghi principali dove nascono nuove tendenze musicali. Molte canzoni raggiungono il successo proprio grazie alla diffusione nei video virali.
La piattaforma aveva anche provato a entrare direttamente nel mercato dello streaming con un proprio servizio nel 2023, ma il progetto è stato abbandonato l’anno successivo.
Questo non significa che TikTok abbia smesso di guardare al mondo della musica. Integrare servizi come Apple Music permette alla piattaforma di restare centrale nel processo di scoperta delle canzoni, senza dover gestire direttamente un servizio di streaming.
Secondo quanto dichiarato dall’azienda, le funzioni Play Full Song e Listening Party verranno distribuite gradualmente in tutto il mondo nelle prossime settimane. Se non compaiono subito nell’app, potrebbero arrivare presto con un aggiornamento.