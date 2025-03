TikTok Shop arriva in Italia: Codacons avverte sui rischi per i consumatori

TikTok si prepara a lanciare il suo nuovo servizio di e-commerce, TikTok Shop, anche in Italia. A partire dal 31 marzo, gli utenti della piattaforma potranno acquistare prodotti direttamente dai video pubblicati dai creator, sia in diretta che tramite contenuti registrati. Un modello che sfida apertamente colossi come Amazon, ma che solleva anche numerose preoccupazioni.

Il Codacons ha espresso forti dubbi sull’impatto che TikTok Shop potrebbe avere sui consumatori, in particolare sui più giovani. “La natura stessa della piattaforma, con video brevi, veloci e coinvolgenti, può favorire forme di shopping compulsivo e decisioni di acquisto poco ponderate”, spiega l’associazione.

Ma non è tutto. Secondo il Codacons, esiste anche il rischio concreto che alcuni creator possano promuovere prodotti con informazioni ingannevoli, o che vendano articoli contraffatti e di bassa qualità. A queste criticità si aggiungono i pericoli legati alle truffe online: furto d’identità, phishing, frodi nei pagamenti e mancata consegna dei prodotti sono tra le principali minacce segnalate.

L’associazione per la tutela dei consumatori annuncia che monitorerà attentamente il funzionamento del nuovo servizio e l’affidabilità dei venditori presenti sulla piattaforma. “Siamo pronti a intervenire per garantire il rispetto delle normative e offriremo assistenza legale a chiunque venga raggirato”, conclude il Codacons.

Il debutto di TikTok Shop in Italia segna un’evoluzione importante nel commercio digitale, ma impone anche nuove sfide sul fronte della tutela dei consumatori. Sarà cruciale capire se la piattaforma saprà garantire trasparenza, sicurezza e correttezza in un contesto così dinamico e influente.