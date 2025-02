TikTok torna disponibile negli store USA dopo la sospensione

TikTok è di nuovo disponibile negli store di Apple e Google negli Stati Uniti. Dopo un breve periodo di assenza dovuto a un ban nazionale, l’app è tornata accessibile, superando una fase di incertezza iniziata il 19 gennaio 2025, quando era stata rimossa per decisione governativa. Il Presidente Donald Trump, tuttavia, ha successivamente dichiarato di non voler far rispettare il divieto, aprendo la strada al ripristino del servizio.

Nonostante la riattivazione, l’applicazione non era scaricabile fino a metà febbraio. Il ritorno di TikTok nell’App Store è stato reso possibile grazie a una lettera del Procuratore Generale, Pam Bondi, che ha spinto Apple a cambiare posizione. Parallelamente, anche Google ha seguito questa linea, reintroducendo l’app nel Play Store dopo aver ricevuto rassicurazioni dal Dipartimento di Giustizia sul rispetto delle normative vigenti.

Nel frattempo, TikTok aveva suggerito agli utenti Android di ricorrere al sideloading, una procedura che permette di installare manualmente il software al di fuori degli store ufficiali. Questo metodo ha garantito l’accesso al servizio a molti utenti, ma non ha risolto il problema per chi non aveva mai scaricato l’app o l’aveva disinstallata.

Il futuro di TikTok negli Stati Uniti rimane incerto. Trump ha dichiarato di voler trovare un “accordo” per garantire l’operatività dell’app nel paese. Tra le ipotesi in discussione, vi è una possibile partecipazione del governo statunitense nella società madre della piattaforma. Inoltre, diverse aziende e investitori hanno manifestato interesse per acquisire parte delle operazioni di TikTok, ma non è ancora chiaro quali proposte siano realmente in fase di valutazione.

Questa vicenda mette in evidenza il ruolo cruciale della regolamentazione e della politica nelle operazioni delle grandi piattaforme di social media. La rinnovata disponibilità di TikTok negli store rappresenta un passo avanti per l’azienda, ma il contesto normativo e politico continua a essere una variabile significativa. Gli sviluppi futuri potrebbero influenzare non solo TikTok, ma anche altre piattaforme operanti in un panorama sempre più regolamentato.