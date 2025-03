TIM aumenta i costi per offerte fisse e TIMVISION dal 2025

Aumenti in vista per i clienti TIM: rincari fino a 15 euro mensili dal maggio 2025.

Dal 1° maggio 2025, i clienti TIM si troveranno ad affrontare significativi rincari su diversi servizi. Gli aumenti includono incrementi tra 2 e 2,90 euro mensili per le offerte linea fissa, rincari fino a 15 euro per alcune offerte TIMVISION e incrementi di 1 euro (con picchi fino a 6 euro) per le offerte mobili legate ai contenuti d’intrattenimento.

Gli aumenti per la rete fissa: motivazioni e diritti degli utenti

L’operatore telefonico giustifica le modifiche contrattuali con la necessità di sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di nuova generazione. L’informativa è stata inserita nelle fatture di marzo, con l’indicazione che gli utenti possono rifiutare la variazione economica esercitando il recesso senza penali entro il 31 maggio 2025.

Per recedere, i clienti possono scegliere tra diverse modalità:

Chiamare il servizio clienti al 187

Accedere all’area personale MyTIM

Inviare una lettera a TIM (Servizio Clienti, Casella Postale 111, 00054 Fiumicino)

Scrivere una PEC a disattivazioni_clientiprivati@pectelecomitalia.it

Recarsi in un punto vendita TIM

In caso di migrazione verso un altro operatore, è importante specificare che il passaggio avviene a seguito della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Le modifiche per TIMVISION

Le offerte che includono servizi streaming come Disney+ Premium e Netflix Standard subiranno aumenti variabili tra 0,50 e 2 euro mensili. Tuttavia, per alcuni pacchetti che beneficiano di sconti temporanei, la fine delle promozioni potrebbe comportare incrementi fino a 15 euro mensili. Anche in questo caso, è possibile esercitare il recesso senza penali entro il 31 maggio 2025.

Impatti sui servizi mobili

Per i servizi mobili, gli abbonamenti TIMVISION Intrattenimento e Intrattenimento Plus vedranno un aumento di 1 euro mensile a partire dal 26 aprile 2025. Qualora terminassero promozioni attive, l’incremento potrebbe arrivare fino a 6 euro al mese. Il termine per comunicare l’eventuale disdetta è fissato al 26 maggio 2025.

Gestione del recesso per chi ha dispositivi a rate

I clienti che hanno sottoscritto piani rateali per l’acquisto di dispositivi o che utilizzano apparecchiature in comodato d’uso hanno diverse opzioni:

Proseguire con il pagamento rateale nonostante il recesso

Estinguere il debito residuo in un’unica soluzione

Restituire il modem entro 30 giorni per evitare addebiti supplementari

Riconsegnare il decoder TIMVISION box seguendo le istruzioni specifiche

Anche in presenza di vincoli contrattuali, TIM non applicherà penali per chi recede a causa delle modifiche contrattuali annunciate.