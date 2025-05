TIM: Aumenti di Prezzo Coinvolgono 1,8 Milioni di Utenze nel Primo Trimestre 2025

Nel primo trimestre del 2025, TIM ha attuato una serie di rimodulazioni che hanno interessato circa 1,8 milioni di utenze, suddivise tra 1,1 milioni di linee su rete fissa e 700.000 su rete mobile. Questo incremento, confermato dall’Amministratore Delegato Pietro Labriola durante la Conference Call TIM dell’8 maggio, rappresenta il quarto anno consecutivo di aumenti di prezzo. La strategia, avviata nel 2022, mira a riallineare i prezzi e a ottimizzare il valore generato per cliente.

La strategia del valore

Gli effetti di queste modifiche saranno visibili nei risultati finanziari del secondo trimestre del 2025. Nonostante gli aumenti, TIM ha registrato un incremento dell’ARPU (Average Revenue Per User) nel segmento della rete fissa, mentre i ricavi relativi alla rete mobile sono rimasti stabili. Particolarmente rilevante è stata la riduzione del tasso di churn, ovvero l’abbandono da parte dei clienti, che l’AD Labriola ha definito un risultato straordinario in un contesto di aumento dei costi per gli utenti.

Filosofia aziendale e contesto di mercato

La scelta di TIM di concentrarsi sul valore piuttosto che sul volume riflette una strategia comune anche ad altri operatori del mercato italiano, come Fastweb e Vodafone. Questo approccio è particolarmente significativo in un mercato caratterizzato da tariffe tra le più basse d’Europa, dove il repricing diventa un elemento chiave per garantire la sostenibilità economica.

Cambiamenti strutturali e obiettivi futuri

Guardando al futuro, un elemento cruciale per TIM sarà l’ingresso di Poste Italiane come principale azionista, previsto per il 2026. Questo cambiamento rappresenta una nuova fase strategica per l’azienda, che punta a rafforzare la propria posizione attraverso investimenti in infrastrutture e servizi innovativi.

Nel frattempo, sono già previsti ulteriori adeguamenti tariffari nei prossimi mesi. L’obiettivo dichiarato è quello di incrementare la redditività e massimizzare il valore per cliente, mantenendo al contempo una posizione competitiva in un mercato sempre più esigente.