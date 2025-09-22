TIM Energia powered by Poste Italiane: la nuova offerta luce e gas su misura per le famiglie

Una nuova era si apre per il mercato energia italiano grazie a una collaborazione senza precedenti tra due protagonisti del panorama nazionale. Dal 29 settembre, una proposta innovativa e trasparente ridefinisce le modalità di gestione delle forniture domestiche, con l’obiettivo di portare benefici concreti alle famiglie, all’insegna della sostenibilità e della semplificazione.

L’accordo tra Poste Italiane e TIM dà vita a TIM Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane, una offerta luce e gas unica che coniuga l’esperienza di due colossi in settori strategici. Disponibile presso i punti vendita TIM, questa soluzione integra prezzi chiari, consulenza personalizzata e attenzione all’ambiente, per rispondere in modo efficace alle esigenze quotidiane degli italiani.

La collaborazione rappresenta un salto di qualità per l’ecosistema dei servizi TIM, già articolato su connettività, streaming, soluzioni smart e prodotti per la casa. L’intento è chiaro: offrire un pacchetto integrato che soddisfi tutte le necessità domestiche, dalla connessione internet alla gestione dell’energia, passando per l’intrattenimento e la sicurezza digitale. In questo modo, le famiglie possono gestire ogni aspetto della vita quotidiana affidandosi a un unico interlocutore, con la garanzia di trasparenza e innovazione.

Uno degli elementi distintivi della nuova proposta è la possibilità di scegliere una rata su misura per la fornitura di elettricità. Grazie a un sistema che si basa sui consumi dell’anno precedente, la spesa energetica viene suddivisa in quote mensili fisse, permettendo così una pianificazione precisa e senza sorprese. Il prezzo fisso della materia prima rimane bloccato per 12 mesi, mentre al termine dell’anno la rata viene ricalcolata in base ai consumi effettivi, garantendo così massima aderenza alle reali abitudini della famiglia.

Per quanto riguarda la fornitura di gas, l’offerta adotta un modello variabile, ancorato all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale), ma con un margine fisso garantito per un anno. Questa formula consente di unire la flessibilità del mercato all’affidabilità di costi accessori invariati, offrendo ai clienti la possibilità di beneficiare delle dinamiche di prezzo più favorevoli senza rinunciare alla tranquillità di una spesa prevedibile.

L’impegno verso la sostenibilità è al centro della strategia: l’energia elettrica fornita proviene esclusivamente da fonti rinnovabili certificate, mentre le emissioni legate al consumo di gas vengono compensate. In questo modo, la nuova offerta contribuisce concretamente alla riduzione dell’impronta ecologica delle famiglie italiane, rispondendo alle crescenti richieste di responsabilità ambientale.

Un ulteriore punto di forza riguarda le promozioni TIM dedicate a chi sceglie il pacchetto completo: WiFi, TV, mobile ed energia. I clienti che aderiscono a questa formula all-inclusive possono ottenere vantaggi economici fino a 190 euro in 12 mesi, mentre per i clienti già TIM sono previsti sconti fino a 130 euro annui sulle forniture energetiche, o 65 euro per chi sceglie una sola fornitura. Un modo concreto per premiare la fedeltà e incentivare la scelta di soluzioni integrate.

La consulenza TIM si distingue per l’approccio personalizzato e la facilità di gestione. Grazie all’app MyTIM, i clienti possono visualizzare le bollette, monitorare i consumi, modificare la potenza del contatore e ricevere assistenza dedicata per tutte le questioni energetiche. L’integrazione dei servizi digitali, unita alla priorità nell’assistenza e all’accesso a dispositivi di ultima generazione, eleva l’esperienza d’uso a un nuovo livello di efficienza e comfort.

La partnership tra Poste Italiane e TIM non si limita a proporre un’offerta commerciale, ma mira a ridefinire il concetto stesso di servizio per la casa, introducendo soluzioni che semplificano la gestione delle spese, migliorano la qualità della vita e promuovono la responsabilità ambientale. In un mercato in rapida evoluzione, la trasparenza e la sostenibilità diventano i pilastri di una nuova visione, in cui tecnologia e attenzione al cliente si fondono per offrire un futuro più semplice, sicuro e rispettoso dell’ambiente.