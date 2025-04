TP-Link Tapo C200: sorveglianza smart a meno di 20 euro

TP-Link Tapo C200è una soluzione ideale per chi desidera migliorare la sicurezza della propria abitazione senza affrontare costi eccessivi. Attualmente disponibile a un prezzo scontato di 18,99€, rappresenta un’opportunità interessante per gli appassionati di tecnologia smart.

TP-Link Tapo C200: ecco perché comprarla

La Tapo C200 si distingue per la qualità delle immagini, garantendo una risoluzione Full HD 1080p che permette di identificare chiaramente ogni dettaglio. La sua capacità di rotazione orizzontale fino a 360° e verticale fino a 114° assicura un monitoraggio completo dell’ambiente, rendendola particolarmente adatta a stanze di grandi dimensioni. Inoltre, la funzione di visione notturna consente di sorvegliare fino a 8 metri anche in condizioni di scarsa illuminazione, un aspetto cruciale per la sicurezza notturna.

Un’altra caratteristica chiave è il sistema di rilevamento dei movimenti, che invia notifiche in tempo reale sullo smartphone tramite l’app dedicata. Questo sistema è supportato da un allarme integrato, sia sonoro che luminoso, che funge da deterrente in caso di intrusione. La funzionalità di audio bidirezionale consente non solo di ascoltare, ma anche di comunicare attraverso la telecamera, risultando utile per il controllo di bambini o animali domestici.

Per quanto riguarda l’archiviazione, la Tapo C200 supporta schede microSD fino a 512 GB, garantendo registrazioni cicliche senza interruzioni. In alternativa, è possibile optare per il servizio Tapo Care, che include archiviazione cloud e funzioni avanzate come il riconoscimento delle persone, con un periodo di prova gratuito di 30 giorni.

La telecamera è compatibile con Amazon Alexa, offrendo la possibilità di controllarla tramite comandi vocali e di visualizzare le immagini su dispositivi compatibili come Echo Show. Il design compatto ed elegante, caratterizzato da una colorazione bianca e dimensioni di 8,5 x 8,7 x 11,8 cm, si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico. Con un peso di soli 118 grammi, il dispositivo richiede un’alimentazione continua tramite adattatore e si connette alla rete Wi-Fi domestica.

Con l’attuale offerta, TP-Link Tapo C200 rappresenta un’opzione vantaggiosa per chi cerca una telecamera di sorveglianza affidabile e ricca di funzionalità. Grazie alla sua versatilità e alla facilità d’uso, questa telecamera al prezzo di soli 18,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, risulta essere un best buy senza eguali, comprala adesso.

