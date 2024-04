Tre crypto e una prevendita a prezzi di saldo dopo il crollo

Il crollo delle criptovalute che si è registrato nell’ultimo weekend ha aperto incredibili opportunità per tutti quegli investitori alla ricerca di token a basso prezzo e che hanno intenzione di sfruttare la fisiologica risalita che avranno di certo tutte le crypto.

Ma quali sono le criptovalute su cui puntare in questi giorni (ovvero, dove investire dopo il crollo)? Abbiamo selezionato 3 dei progetti più promettenti e deciso di svelarti la prevendita che non puoi assolutamente perdere.

Solana

Solana è conosciuta da tutti per essere il prossimo “Ethereum”. Si tratta di una crypto che fino al 2023 è cresciuta del 900% e che ha sovraperformato Bitcoin nell’anno appena passato.

SOL non è altro che una versione più economica, più veloce e più efficiente di Ethereum.

Ecco perché, con il prossimo halving di Bitcoin all’orizzonte, Solana ha tutte le carte in regola per diventare una delle crypto di punta del prossimo periodo rialzista che caratterizzerà il settore.

Attualmente, Solana ha una valutazione di 153,70 $ e, nelle ultime 24 ore, ha registrato un incremento di prezzo superiore al 7%.

Chainlink

Un altro progetto a cui fare attenzione è Chainlink che ha registrato un incremento superiore al 15% a partire dall’inizio del 2024.

Chainlink (LINK) è una rete oracle decentralizzata che mira a connettere smart contracts con i dati del mondo reale. Chainlink è stato sviluppato da Sergey Nazarov, con Steve Ellis come cofondatore. Ha tenuto un ICO nel settembre 2017, raccogliendo $32 milioni, con una fornitura totale di 1 miliardo di token LINK.

Uno dei suoi compiti principali, ad esempio, è quello di fornire i prezzi delle criptovalute agli smart contract che si occupano delle transazioni sui vari CEX e DEX.

Il prezzo di LINK, il token nativo di Chainlink, si aggira intorno ai 14,53 $, registrando un incremento del 6% nelle ultime 24 ore.

SingularityNET

L’Hype per l’intelligenza artificiale non si è certo fermato. AGIX, il token nativo di SingularityNET, è il progetto perfetto per gli investitori entusiasti dell’IA.

SingularityNET si distingue da ChatGPT perché si concentra sull’intelligenza generale artificiale, un’opportunità di mercato molto più grande e che potrebbe cambiare per sempre le sorti dell’umanità.

La singolarità tecnologica si basa su un concetto molto potente: un computer che diventa più intelligente di tutta l’umanità.

C’è da dire che investire nell’IA comporta un certo fattore di rischio ma ci sono alcuni elementi che suggeriscono che AGIX possa essere un token profittevole. Il team è guidato da Ben Goertzel, ricercatore di IA di fama mondiale; inoltre, il prezzo attuale di AGIX è di poco meno di 1 $ con un rialzo superiore al 12% nelle ultime 24 ore.

Dogeverse

Passando al settore delle meme coin, è da notare come la prima fase del 2024 abbia registrato prestazioni importanti da parte dei migliori meme token. Con l’aumento del volume di negoziazioni di questa categoria di token, ci sono tanti progetti che sono nati con l’intenzione di rendere i loro investitori i prossimi milionari di questo mondo.

Una delle ultime meme coin che sta facendo parlare di sé è sicuramente Dogeverse, un token che si posiziona come un progetto estremamente innovativo.

La motivazione è molto semplice: Dogeverse è un token multi-chain, disponibile su sei differenti blockchain come Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon e Avalanche a cui si aggiungeranno anche Solana e Base.

Si tratta di una caratteristica che rende Dogeverse un token resiliente e pratico rispetto ad altre meme coin. Infatti, la sua indipendenza rispetto ad una singola blockchain oppure all’emergere di ambienti multi-chain, permette a Dogeverse di massimizzare i benefici e di esprimere il suo valore attraverso l’integrazione con sistemi differenti.

In tutto questo, ci sono altri aspetti positivi che è doveroso citare. Ad esempio, la prevendita di Dogeverse sta ottenendo un successo davvero importante. Sembra che gli investitori stiano destinando più di un milione di dollari al giorno, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 4,7 milioni di dollari in pochissimo tempo.

Come investitore del progetto Dogeverse, inoltre, potrai sfruttare gli aumenti di prezzo del 3,74% e un rendimento di staking del 235%.

Tutte queste caratteristiche, rendono Dogeverse una meme coin su cui puntare e che potrebbe detronizzare una volta per tutte Dogecoin.