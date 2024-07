Tre previsioni crypto dopo il discorso di Trump alla Bitcoin Conference 2024

Il discorso di Donald Trump alla Bitcoin Conference di domenica scorsa potrebbe rappresentare un punto di svolta per il settore delle criptovalute.

Trump sembrava determinato a sostenere i 50 milioni di investitori statunitensi in criptovalute per le imminenti elezioni presidenziali di novembre negli USA. Le promesse dell’ex presidente USA hanno suscitato clamorosi applausi al meeting e hanno dato un forte impulso ai prezzi delle criptovalute.

Da 24 ore il prezzo del Bitcoin ha ricominciato a salire, toccando anche i 70.000 dollari, mentre anche i prezzi di Solana ed Ethereum stanno mostrando una sostanziale forza di rilancio. Le previsioni sui prezzi delle criptovalute da parte degli esperti prevedono nuovi massimi nelle prossime settimane

Anche la domanda per le nuove criptovalute da tenere d’occhio è in aumento mentre gli investitori si preparano per l’inizio di un nuovo mercato rialzista.

Trump annuncia la riserva strategica di Bitcoin e promette di licenziare Gary Gensler

La vicepresidente e candidata in pectore dei Dem USA Kamala Harris sta rapidamente guadagnando terreno contro il suo avversario repubblicano. Secondo quanto riferito, sta addirittura “cercando un punto di incontro” con le realtà del mondo crypto.

Ma Trump sembra ancora essere il punto di riferimento per questo ambiente.

Trump ha dichiarato di voler rendere gli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute. In un annuncio importante, ha promesso di creare una riserva strategica di Bitcoin, sostenendo che il suo governo non venderà alcun BTC che detiene o acquisirà in futuro.

Donald Trump ha anche promesso che licenzierà il presidente della SEC Gary Gensler il primo giorno della sua presidenza, tra i fragorosi applausi del pubblico.

3 previsioni sui prezzi delle criptovalute: dove arriveranno Bitcoin, Ethereum e Solana dopo il discorso di Trump?

Il discorso di Trump alla Bitcoin Conference ha già fornito un notevole impulso ai prezzi delle criptovalute. Ora, le previsioni sui prezzi delle criptovalute degli esperti vedono Bitcoin, Ethereum e Solana spingersi verso nuovi massimi storici nelle prossime settimane.

Bitcoin a 80mila dollari ad agosto?

Ieri il prezzo di Bitcoin ha raggiunto i 70.000 dollari, in risposta al discorso pro-crypto di Trump.

Gli esperti rivelano che BTC viene ora scambiato al di sopra della fascia di supporto del mercato rialzista, il che potrebbe indicare una forte continuazione rialzista nei prossimi giorni.

In poche parole, il prezzo di Bitcoin sembra pronto a spingersi verso un nuovo massimo storico, forse già questa settimana.

Ethereum a 10.000 dollari quest’anno?

È difficile prevedere l’azione dei prezzi a breve termine su Ethereum, a causa dei forti deflussi dall’ETF Spot su ETH di Grayscale.

Tuttavia, gli esperti rimangono fiduciosi che la seconda criptovaluta più grande per market cap sia sull’orlo di un grande breakout.

ETH viene attualmente scambiato a poco meno di 3400 dollari.

Il prezzo di Solana potrebbe raggiungere i 600 dollari sotto la presidenza Trump

Sia Bitcoin che Ethereum hanno i loro ETF spot. Solana potrebbe essere il prossimo, a condizione che Donald Trump vinca a novembre.

Trump ha già promesso di licenziare Gary Gensler, che ha etichettato SOL come una security. Un nuovo presidente della SEC non solo potrà approvare gli ETF Spot su SOL, ma anche garantire lo status di non security di Solana.

Il prezzo di Solana è aumentato di quasi il 34% nell’ultimo mese. Tuttavia, gli esperti ritengono che potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico in agosto e raggiungere il picco di 600 dollari in questo ciclo rialzista, soprattutto se gli ETF Spot su SOL spot verranno approvati.

Aumenta la domanda per le nuove crypto

Una vittoria di Trump a novembre potrebbe innescare una grande corsa al rialzo, se il mercato non fosse già in tale fase per allora.

Nonostante le previsioni di prezzo rialziste degli esperti, le altcoin a grande capitalizzazione tendono ad offrire rendimenti limitati. Al contrario, gli investitori su piccola scala hanno stampato milioni di profitti con le nuove criptovalute durante il rally rialzista del primo trimestre di quest’anno.

Ad esempio, le nuove meme coin su Ethereum mostrano spesso un alto grado di correlazione con ETH. Non sorprende che token di prevendita come Pepe Unchained siano molto richiesti.

Pepe Unchained (PEPU) ha già raccolto oltre 6 milioni di dollari nella sua prevendita in corso, grazie alla sua mossa coraggiosa di lanciare una blockchain nativa Layer-2. La nuova chain offrirà costi di negoziazione estremamente bassi e premi di staking elevati, la formula perfetta per incrementare gli investimenti al dettaglio in PEPU.

Pepe Unchained ha rapidamente attirato l’attenzione di alcuni investitori e famosi influencer di criptovalute, alcuni dei quali mirano a guadagni da 50 a 100 volte dalla meme coin.