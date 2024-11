Truffa del conto corrente su Facebook: cosa fare per difendersi

Ogni giorno emergono nuovi allarmi in merito a quelli che potrebbero essere attacchi hacker su larga scala. L’obiettivo dichiarato è di rubare informazioni sensibili, metter mano su dati bancari e svuotare interi conti correnti. Tramite tecniche sempre più avanzate, che si avvalgono di alcuni strumenti innovativi per far cadere nella trappola vittime ignare.

Di recente, si sta parlando con sempre più insistenza di una tecnica applicata direttamente all’interno di alcuni social network. E che, stando ai risultati ottenuti dagli esperti di cybersecurity, avrebbe già colpito centinaia di persone in tutta Italia. Si tratta dell’ennesima truffa svuota conto che inganna gli utenti tramite una pubblicità occulta e fuorviante.

Truffa svuota conto: ecco come riconoscerla subito

Una truffa di quelle da cui è bene difendersi per tempo, applicando tutte le dovute tecniche di precauzione per evitare di cadere nella trappola e fornire i propri dati bancari a malintenzionati e hacker. Questa volta, il gruppo dietro tutto questo ha deciso di lavorare direttamente su Facebook, uno dei social network con più persone connesse ogni giorno.

Tramite un banner pubblicitario, le potenziali vittime vengono avvisate di un aggiornamento di sicurezza da fare subito cliccandoci sopra. Una volta aver completato quest’azione, che si viene rimandati ad una pagina clone che imita Chrome nei minimi dettagli. Qui l’utente viene invitato a scaricare sul proprio smartphone un file, che apparentemente riguarda proprio l’update.

In realtà, si tratta di un pericoloso malware che in qualche istante riesce ad ottenere tutti i dati di accesso al proprio conto corrente. Così da poter effettuare un bonifico con tutti i soldi presenti all’interno. Come fare per riconoscere subito la truffa? L’unica arma a propria disposizione è la prevenzione. Bisogna sempre stare attenti ad annunci sospetti come questo, cercando di verificare il più possibile le fonti. In questo caso, è bene notare che Facebook non avvisa mai gli utenti di aggiornamenti da fare tramite banner. Ma solo adoperandosi con gli store ufficiali di iOS ed Apple.