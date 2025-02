Truffa phishing su Zalando: attenzione alle email sospette

Una sofisticata campagna di phishing sta prendendo di mira migliaia di utenti di Zalando, promettendo false carte regalo da 150 euro in cambio della compilazione di un questionario che mira a rubare dati personali e bancari.

Gli esperti di cybersicurezza hanno individuato una nuova ondata di email fraudolente che replicano perfettamente l’identità visiva del noto brand di e-commerce. Il sistema truffaldino si basa su messaggi di posta elettronica sapientemente costruiti, completi di loghi e grafiche autentiche, che conducono le vittime verso un sito clone attraverso un link malevolo.

La meccanica della truffa è stata studiata nei minimi dettagli: dopo aver attirato l’attenzione con la promessa di una carta regalo, i cybercriminali sottopongono agli utenti un falso sondaggio sulla customer experience. Il vero obiettivo è raccogliere informazioni sensibili come credenziali bancarie, successivamente utilizzate per prosciugare i conti correnti delle vittime.

L’azienda di e-commerce si è immediatamente dissociata dall’iniziativa fraudolenta, ricordando che non richiede mai dati sensibili via email. Gli esperti consigliano di verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni controllando gli indirizzi dei mittenti e di non cliccare su email sospette, anche se apparentemente provenienti da brand conosciuti.

Per contrastare questo fenomeno in crescita, è fondamentale mantenere aggiornati i propri sistemi di protezione informatica e segnalare tempestivamente alle autorità eventuali tentativi di phishing. In caso di dubbi, è sempre preferibile contattare direttamente il servizio clienti di Zalando attraverso i canali ufficiali.

Il fenomeno del phishing continua a rappresentare una delle principali minacce nel panorama della cybersicurezza, proprio perché fa leva sulla fiducia degli utenti verso marchi rinomati e sfrutta promesse allettanti per abbassare le normali difese delle potenziali vittime.