Truffa telefonica Wangiri: come riconoscerla e difendersi

La truffa telefonica Wangiri sta diventando sempre più diffusa in Italia, mettendo a rischio il credito telefonico di numerosi utenti ignari. Questa frode, che affonda le sue radici in Giappone, si basa su un meccanismo apparentemente semplice ma molto insidioso. In questo articolo, approfondiremo il funzionamento del Wangiri, i prefissi più comuni utilizzati dai truffatori e i metodi per difendersi efficacemente.

Come funziona la truffa Wangiri

Il Wangiri, noto anche come “truffa dello squillo“, segue un copione ben preciso:

I truffatori effettuano chiamate agli utenti da numeri esteri, lasciando squillare il telefono solo per pochi secondi.

L’utente, incuriosito dalla chiamata persa, richiama il numero.

Richiamando, l’utente attiva inconsapevolmente servizi a pagamento in abbonamento che prosciugano rapidamente il credito telefonico.

È importante sottolineare che la truffa non si attiva automaticamente: solo effettuando la chiamata di ritorno si innesca il meccanismo fraudolento.

I prefissi più comuni del Wangiri

I truffatori del Wangiri utilizzano spesso specifici prefissi esteri per le loro chiamate. Eccone alcuni tra i più comuni:

+216 (Tunisia)

+44 (Regno Unito)

+373 (Moldavia)

+383 (Kosovo)

+53 (Cuba)

Tuttavia, è bene tenere a mente che i malintenzionati potrebbero utilizzare anche altri prefissi esteri per eludere le difese degli utenti.

Come difendersi dal Wangiri

Per proteggersi efficacemente dalla truffa telefonica Wangiri, è fondamentale adottare alcune semplici ma cruciali precauzioni:

Non richiamare numeri sconosciuti, specialmente se provenienti dall’estero, a meno che non si attendano chiamate da amici o parenti all’estero.

Bloccare i numeri esteri non riconosciuti da cui si ricevono chiamate o squilli sospetti, poiché i truffatori potrebbero tentare più volte.

Informare amici e familiari riguardo alla truffa Wangiri, in modo che siano consapevoli dei rischi e possano adottare le giuste precauzioni.

Contattare il proprio operatore telefonico per segnalare eventuali addebiti sospetti e richiedere il blocco di servizi a pagamento non richiesti.

Ricorda: la migliore difesa contro il Wangiri è la prevenzione. Non richiamare numeri sconosciuti e bloccarli tempestivamente è il modo più efficace per evitare di cadere nella trappola dei truffatori.

Cosa fare se si è vittime del Wangiri

Se malauguratamente si è caduti nella truffa Wangiri e si sono attivati servizi a pagamento non richiesti, è importante agire tempestivamente:

Contattare immediatamente il proprio operatore telefonico per segnalare l’accaduto e richiedere il blocco dei servizi a pagamento.

Conservare tutte le prove relative alla truffa, come screenshot delle chiamate sospette e degli addebiti non autorizzati.

Sporgere denuncia presso le autorità competenti, fornendo tutte le informazioni e le prove raccolte.

Agendo prontamente e seguendo questi passaggi, è possibile limitare i danni causati dal Wangiri e contribuire alla lotta contro questa diffusa truffa telefonica.

Conclusioni

La truffa telefonica Wangiri rappresenta una minaccia crescente per gli utenti italiani, ma con la giusta consapevolezza e le adeguate precauzioni è possibile difendersi efficacemente. Ricorda: non richiamare numeri sconosciuti, bloccare i contatti sospetti e segnalare tempestivamente eventuali addebiti non autorizzati sono le chiavi per proteggersi dal Wangiri.

Diffondendo informazioni e adottando comportamenti responsabili, possiamo tutti contribuire a contrastare questa insidiosa truffa telefonica e proteggere il nostro credito telefonico.