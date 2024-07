Trump creerà una riserva strategica in Bitcoin negli Stati Uniti?

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump terrà un discorso programmatico alla Bitcoin Conference 2024 che si terrà la prossima settimana a Nashville.

Le voci che circolano sui social media suggeriscono che Trump potrebbe annunciare Bitcoin come risorsa di riserva strategica per gli Stati Uniti durante il meeting.

Queste speculazioni provengono da Dennis Porter, co-fondatore di Satoshi Act, che sostiene che fonti credibili confermano le intenzioni di Trump.

Il fatto che Bitcoin sia un asset di riserva non è un concetto nuovo. I politici favorevoli a Bitcoin come l’ex candidato alla presidenza Vivek Ramaswamy lo sostengono da tempo.

Ramaswamy ha proposto di sostenere il dollaro statunitense con un paniere di materie prime, tra cui Bitcoin, per combattere l’inflazione e mantenere il valore della valuta nel tempo.

Come sarebbe una riserva di Bitcoin negli Stati Uniti

Se gli Stati Uniti adottassero Bitcoin come asset di riserva strategica, potrebbero sfruttare la loro posizione di maggiore stato nazionale detentore di Bitcoin e riecheggiare il pensiero di Trump secondo cui tutti i Bitcoin rimanenti dovrebbero essere minati negli Stati Uniti.

In sostanza, un asset di riserva strategica di Bitcoin implicherebbe che il Tesoro degli Stati Uniti detenga ingenti quantità di Bitcoin come parte del suo portafoglio di riserva, in modo simile a come già fa con l’oro o le valute estere.

Questa mossa rappresenterebbe un riconoscimento formale da parte del governo degli Stati Uniti della legittimità di Bitcoin e dei suoi futuri casi d’uso. La mossa si basa in gran parte sul futuro successo di Bitcoin.

La mossa posizionerebbe gli USA in modo favorevole rispetto ai concorrenti globali e accelererebbe l’accettazione di Bitcoin come oro digitale e strumento di risparmio a lungo termine.

Tuttavia, una strategia del genere incontrerebbe sfide sostanziali, tra cui ostacoli energetici, incertezza del mercato e opposizione della comunità locale.

Il concetto prevede la protezione di Bitcoin tramite agenzie governative come il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento dell’Energia per salvaguardarlo dalle minacce informatiche, istituendo potenzialmente un Combined Hash Force Component Command per gestire questa risorsa.

Le recenti mosse pro-bitcoin di Trump

Ad alimentare ulteriormente le speculazioni sul ruolo delle crypto negli USA nei prossimi anni, l’annuncio da parte di Trump del senatore JD Vance come suo vice. Vance è un sostenitore delle criptovalute.

Di recente Trump ha sostenuto con forza Bitcoin, sottolineandone l’importanza geopolitica e mettendo in guardia contro politiche che potrebbero ostacolarne la crescita.

È importante notare che questo sentimento di riserva di bitcoin negli Stati Uniti si basa su poche fonti e potrebbe ancora essere classificato come una voce di Internet. Ma con l’avvicinarsi della Bitcoin 2024 Conference, la comunità crypto attende con ansia qualsiasi conferma di queste speculazioni.

Resta da vedere se Trump annuncerà davvero Bitcoin come asset di riserva strategica, ma questa possibilità ha già irritato la comunità delle criptovalute.