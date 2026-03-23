Tutti stanno mettendo una moneta sul router WiFi: ecco a cosa serve davvero

C’è un punto, ogni volta che arriva una nuova build Canary di Android, in cui vale la pena guardare cosa sta davvero cambiando.

Con Android Canary 2603, rilasciato il 19 marzo 2026, quel momento arriva subito: non è uno di quegli aggiornamenti “silenziosi”, ma uno di quelli che iniziano a far intravedere dove sta andando davvero il sistema.

La build ZP11.260220.007, accompagnata dalle patch di sicurezza di marzo, è già disponibile su una lunga lista di dispositivi Pixel, dai modelli più datati come Pixel 6 fino ai più recenti della serie Pixel 10, passando per Fold e Tablet. Un segnale chiaro: Google sta testando su larga scala.

Va però ribadito un dettaglio che spesso sfugge: il canale Canary non è pensato per l’uso quotidiano. È un terreno di prova, spesso instabile, dove alcune funzioni nascono e altre spariscono senza lasciare traccia. Eppure, proprio qui si vedono in anticipo le direzioni più concrete dello sviluppo Android.

Una delle novità più visibili riguarda la registrazione dello schermo, che cambia volto in modo piuttosto deciso. Non è solo una questione estetica: cambia proprio il modo in cui si interagisce con la funzione.

Dopo aver attivato il tile nelle Impostazioni rapide, compare una pillola flottante con le opzioni principali. Da lì si può avviare la registrazione scegliendo tra schermo intero o una singola app, una distinzione che diventa finalmente chiara e immediata.

Nel caso dello schermo completo, si possono attivare audio di sistema, microfono e visualizzazione dei tocchi. Se invece si registra una singola app, la selezione è più mirata e pulita. Durante la registrazione, basta toccare l’indicatore nella barra di stato per richiamare i controlli e fermare o modificare al volo.

La vera novità, però, arriva alla fine: una schermata dedicata consente di vedere subito l’anteprima, modificare il video, eliminarlo o condividerlo senza passaggi intermedi. È uno di quei piccoli cambiamenti che, nell’uso quotidiano, fanno davvero la differenza.

Interfaccia più morbida: il ritorno del blur

Accanto alle novità funzionali, Google sta lavorando anche sulla percezione visiva del sistema. In Canary 2603 si nota un aumento degli effetti blur, soprattutto nel pannello dei widget e in alcune aree dell’interfaccia.

Non è solo una questione estetica: la sfocatura è più coerente e uniforme rispetto alla Beta 2 di Android 17, segno che Google sta cercando una maggiore identità visiva. Il risultato è un sistema che appare più “morbido”, meno rigido nei passaggi tra livelli e pannelli.

Chi non ha mai digerito il toggle Internet unificato potrebbe tirare un sospiro di sollievo. Android Canary 2603 riporta i controlli separati per Wi-Fi e dati mobili nelle Impostazioni rapide.

Non è un ritorno automatico per tutti: se si utilizza ancora il tile unico, questo viene trasformato in Wi-Fi, mentre il toggle dei dati mobili va aggiunto manualmente. Ma il segnale è chiaro: Google sta ascoltando le critiche degli utenti più attenti.

App lock e Bubbles: il menu cambia davvero

La novità più interessante, almeno per chi usa lo smartphone in modo intensivo, è probabilmente l’arrivo di App lock e Bubbles nel menu che appare con la pressione prolungata su un’app.

Bubbles, già annunciate nella Beta 2 di Android 17, qui diventano finalmente operative in modo completo. Ma è il contesto a cambiare: Google ha ripensato l’intero menu del long press.

Le scorciatoie, quando sono tra due e quattro, vengono raccolte in una nuova voce chiamata “Shortcuts”, rendendo tutto più ordinato. Compare anche un pulsante per espandere o ridurre le “Actions”, mentre le app con una sola scorciatoia restano più semplici e immediate.

È un cambiamento meno appariscente, ma che si fa sentire nell’uso quotidiano, soprattutto per chi ha molte app e utilizza spesso le azioni rapide.

Android Canary 2603 non è un aggiornamento da installare a cuor leggero. È instabile, sperimentale, e alcune funzioni potrebbero non arrivare mai nella versione finale.

Eppure, è proprio qui che si intravedono i segnali più interessanti: un’interfaccia più curata, controlli più flessibili e un’attenzione crescente all’esperienza reale dell’utente.

La sensazione, questa volta, è che Google stia lavorando meno su singole funzioni isolate e più su un sistema che, pezzo dopo pezzo, diventa più coerente e più umano nell’uso quotidiano. Resta da capire quanto di tutto questo sopravvivrà fino alla release stabile, ma alcune direzioni, ormai, sembrano già tracciate.