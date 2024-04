TV TCL a casa tua A SOLI 399€: 55 pollici e Dolby Atmos

Spesso e volentieri, soprattutto dopo anni, sentiamo la necessità di rinnovare il nostro angolo intrattenimento, con un modello di smart TV completamente nuovo. Alla luce di questo l’ultima offerta di Amazon calza proprio a pennello, proponendoti l’ottima TV TCL 55C641 in offerta al sensazionale prezzo di soli 399 euro, con un ottimo 27% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso TCL.

TV TCL: il miglior pannello per il tuo salotto

I 55 pollici di questo modello sono davvero ben più che sufficienti per garantirti una visione eccezionale da condividere con amici o famigliari all’interno del tuo salotto, in totale serenità. La risoluzione 4K è a dir poco sbalorditiva, e ti consente di guardare tranquillamente qualsiasi tipologia di contenuto multimediale che desideri, dalle partite di calcio su Sky o DAZN, fino ad arrivare ai film e alle serie TV presenti sulle principali piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato, come Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora.

Anche il comparto sonoro si difende egregiamente grazie soprattutto alla compatibilità con Dolby Atmos, che garantisce il massimo del coinvolgimento in ogni occasione, restituendoti un audio tridimensionale e profondo. Per non parlare dei controlli vocali Hands-free grazie alla compatibilità con Google Assistant, che ti consentono di far uso della tua voce per aumentare o diminuire il volume, cambiare canale e tanto altro ancora.

Sul lato posteriore della TV sono presenti due porte HDMI, che ti consentono tralaltro di collegare il tuo lettore Bluray o le tue console di nuova generazione come Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X, riuscendo a godere al meglio dei videogiochi del momento senza scendere a nessun compromesso di sorta.

Con appena poco più di 390 euro ti porti a casa una delle migliori smart TV attualmente in commercio, con cui potrai godere al massimo di qualsiasi tipologia di contenuto che desideri, dalle partite di calcio alle serie TV: questo e tanti altri motivi ci spingono fortemente a consigliarti di acquistare questa TV TCL in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.