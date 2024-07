Twitch: disponibile nuova app dallo stile Tik Tok

La app Twitch si rifà il look, con uno stile del feed che ricorda Tik Tok. Stessa modalità di scorrimento veloce su e giù. La nuova app si apre su un feed di contenuti (Home) che potrebbero essere di particolare interesse per l’utente invece di aprirsi sulla scheda “Segui”. Un cambiamento dettato questo dal cercare di fidelizzare sempre di più i propri utenti, con un’interfaccia del tutto simile a quella del social più in voga al momento. Chi è su Tik Tok, ma non è ancora andato su Twitch facendolo ora non avrà nessuna “barriera d’ingresso”.

Questa importante rivoluzione del feed non è improvvisa, negli ultimi mesi ci sono stati altri upgrade e cambiamenti che hanno avuto come esito finale questo. Twitch ha annunciato un esperimento iniziale di discovery feed ad agosto e ha distribuito a tutti gli utenti ad aprile come scheda inserendo quindi una scheda Feed nell’app mobile. A rendere ancor più palese la necessità di un cambiamento delle fondamenta delle app è stato il CEO stesso di Twitch che lo scorso marzo, parlando proprio della visione per il 2024, disse che il nuovo feed discovery sarebbe dovuto essere il principale metodo di interazione con la app. E così è stato.

Il nuovo modo di visione è pensato per rendere più facile trovare i content creator che seguiamo, nello stesso esplorare e scoprire nuovi streamer. Alcuni però non sembrano aver digerito bene la tiktotizazione di Twitch. La considerazione che molti fanno è che se i contenuti sono tutti in formato 16:9 quale è lo scopo di mostrarli come se fossero verticali in origine, col risultato di tagliare drasticamente le dimensioni dello schermo? Ovviamente scelto cosa guardare basta girare lo smartphone, nonostante tutto qualche voce contraria si è alzata contro questo importante update.