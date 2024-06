Ultimi giorni per la prevendita di Sealana

La meme coin basata su Solana, Sealana ($SEAL), sta entrando nella sua ultima settimana di prevendita, dopo aver raccolto oltre $ 4 milioni.

La presale terminerà il 25 giugno, lasciando agli investitori solo otto giorni per acquistare $SEAL al prezzo di $ 0,022. Successivamente, $SEAL verrà lanciato in borsa, dove i principali analisti prevedono che il suo successo in prevendita continuerà.

Analisti di spicco pensano che Sealana sarà il prossimo $SLOTH

Ci sono state innumerevoli storie di successo di meme coin basate su Solana che sono iniziate come prevendite e poi hanno ottenuto enormi guadagni dopo il lancio sugli exchange.

Uno dei più recenti è stato Slothana, che ha raccolto 15 milioni di dollari e poi è cresciuto di 6 volte dopo il suo IEO.

Diversi analisti hanno notato somiglianze tra Sealana e Slothana (i loro nomi, per esempio) e prevedono un successo IEO simile per Sealana.

Ha sottolineato il successo di Slothana raggiunto durante la prevendita e ha ribadito che Sealana potrebbe ottenere guadagni simili.

E Zach non è l’unico analista che pensa che la meme coin a tema foca possa garantire rendimenti importanti. Ad esempio, il canale YouTube di Cryptonews ha etichettato Sealana come la “nuova meme coin di Solana che può aumentare di 100 volte”.

E non sono solo i paragoni con Slothana a suscitare entusiasmo.

Il gioco sui social media di Sealana è tra i migliori del settore

Sealana porta il termine “meme coin” a un livello completamente nuovo.

I suoi feed sui social media sono pieni di avvincenti contenuti a tema meme.

Sealana ha ottenuto oltre 11.000 follower su X e 10.000 membri nel suo gruppo Telegram.

Sealana è una foca che ama eccessivamente il cibo spazzatura e trascorre la maggior parte del suo tempo nel seminterrato di sua madre investendo su meme coin. Vive un tipico stile di vita degenerativo e spera un giorno di guadagnare abbastanza soldi per comprare una Lambo.

Questo stile di vita è in sintonia con molti trader di meme coin, quindi non sorprende che il progetto abbia raccolto un enorme sostegno.

Le sue tariffe basse e l’elevata velocità rendono facile per le persone fare trading di meme coin, e molti si sono riversati su token più controversi.

L’entusiasmo attorno alle meme coin su Solana continua a crescere

C’è abbondante liquidità a cui Sealana può attingere su Solana, e probabilmente continuerà a crescere. I dati di CoinGecko rilevano che il mercato delle meme coin Solana ha una valutazione di 7,6 miliardi di dollari.

La sua più grande meme coin, Dogwifhat, ha una capitalizzazione di 2,5 miliardi di dollari.

E negli ultimi mesi le occasioni non si sono fermate. Ad esempio, Beercoin ha chiuso la prevendita a maggio ed è ora in rialzo di oltre 10 volte, con una capitalizzazione di mercato di 155 milioni di dollari.

Nel frattempo, su Solana è stata lanciata anche una meme coin a tema celebrità chiamata Mother Iggy che attualmente detiene una capitalizzazione di mercato di 142 milioni di dollari, in crescita del 33% oggi.

Tuttavia, i continui progressi dell’ecosistema suggeriscono che la crescita di Solana non rallenterà presto, il che è un’ottima notizia per Sealana.

La novità più importante è che il più grande gestore patrimoniale del mondo, BlackRock, starebbe richiedendo un fondo negoziato in borsa (ETF) Solana.

Ciò fornirebbe ai giocatori TradFi di Wall Street un accesso senza interruzioni a SOL, probabilmente facendo salire alle stelle la sua liquidità, il che potrebbe avvantaggiare i token dell’ecosistema.

Il popolare analista Atlas afferma che Solana potrebbe raddoppiare il valore se gli ETF SOL ottenessero l’approvazione. Tuttavia, si aspetta che molti token basati su Solana aumentino tra 50 e 100 volte di più.

La liquidità del nuovo ecosistema potrebbe garantire un potenziale a lungo termine per il progetto. Tuttavia, il token ha anche prospettive a breve termine, con un dilagante successo di prevendita e la sua offerta di scambio iniziale (IEO).

Oltre al lancio su Solana, la prevendita è disponibile sulla rete Ethereum e accetta pagamenti in SOL, ETH, USDT, USDC e carte bancarie.

Quindi non perdere questa occasione. Visita il sito web Sealana e scopri come fare per investire in SEAL.