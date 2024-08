Ultimi giorni prima della fine della presale di PlayDoge (PLAY): perché è la migliore prevendita crypto dell’estate

PlayDoge (PLAY) è stato un token in presale molto richiesto sin dall’inizio, avendo già raccolto oltre 6,1 milioni di dollari in poche settimane.

Tuttavia, la prevendita terminerà tra soli 7 giorni, con la chiusura prevista per il 26 agosto. Non sorprende che l’hype e la FOMO che circondano il progetto abbiano raggiunto il culmine.

Grazie alla sua forte domanda iniziale, alla natura multi-chain e all’utilità P2E GameFi, alcuni esperti definiscono PlayDoge una delle migliori meme coin del 2024.

Perché gli esperti sono ottimisti su PlayDoge?

PlayDoge sembra avere tutte le carte in regola per essere la prossima meme coin ad esplodere, a partire dalla sua forte domanda iniziale evidente durante la sua prevendita.

Pochi progetti raccolgono oltre 6 milioni di dollari anche prima del lancio del token, soprattutto durante la più ampia incertezza del mercato.

Anche siti web molto famosi in Italia come CryptoNews stanno presentando le prestazioni di prevendita stellari di PLAY.

Tuttavia, la richiesta di PlayDoge è sensata, considerando che si tratta di una meme coin di alta utilità con diverse nicchie molto richieste nell’offerta.

Ad esempio, PlayDoge è pronto a lanciare un gioco “gioca per guadagnare” in stile Tamagotchi. Similmente ai recenti fenomeni di GameFi Notcoin e Hamster Kombat, il gameplay è adatto ai principianti e altamente gratificante.

In effetti, pensa a PlayDoge come a una versione modernizzata di Tamagotchi. I giocatori potranno possedere l’iconico personaggio del Doge come animale domestico virtuale, con cui potranno interagire utilizzando un’applicazione per smartphone.

Dovranno semplicemente completare una serie di avventure 2D con il loro compagno virtuale per guadagnare token PLAY e punti esperienza gratuiti. I giocatori con il maggior numero di punti esperienza verranno menzionati nella classifica e guadagneranno token bonus aggiuntivi.

PlayDoge ha anche un innovativo programma di staking crypto. Gli acquirenti della prevendita possono fare staking delle loro crypto su Ethereum o BNB Smart Chain utilizzando la dashboard di staking e guadagnare un interessante reddito passivo.

PLAY è una delle migliori meme coin?

PlayDoge ha già impressionato diversi trader italiani, alcuni l’hanno definita una delle migliori meme coin da comprare ora.

Pertanto, gli esperti ritengono che la meme coin mania potrebbe iniziare già alla fine di agosto, quando il mercato inizierà a scontare i tagli dei tassi della Federal Reserve a settembre. Ciò si allinea bene con la data di lancio prevista del token di PlayDoge di fine agosto o inizio settembre.

Inoltre, PLAY sta seguendo le orme di altre meme coin di successo come Floki, Notcoin e Hamster Kombat. Di conseguenza, non sarebbe una sorpresa se fornisse rendimenti fuori misura dopo il suo IEO, ovvero il lancio sugli exchange.

Per tutte le informazioni sul progetto basta seguire il profilo di PlayDoge su X e Telegram.