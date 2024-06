Un trader anonimo ha donato 500.000 dollari in Bitcoin per pagare l'aereo di Julian Assange

Un misterioso donatore e trader di Bitcoin ha pagato il jet privato per il trasferimento di Julian Assange in Australia.

Assange, co-fondatore di WikiLeaks, ha riconquistato la libertà dalla prigione di Belmarsh nel Regno Unito dopo quasi 12 anni di battaglie legali e reclusione. Il suo rilascio ha fatto seguito a un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ponendo fine al suo prolungato calvario legale.

Tuttavia, il rilascio di Assange ha comportato un debito sostanziale di circa 520.000 dollari, dovuto principalmente ai costi associati all’organizzazione del viaggio.

Gli sforzi per la raccolta fondi

La moglie di Assange, Stella Assange, ha lanciato una campagna di crowdfunding per coprire gli alti costi di un volo charter “forzato” verso la corte statunitense di Saipan, un territorio statunitense nelle Isole Marianne, e poi alla fine verso la sua casa in Australia.

Questa spesa è stata resa necessaria dalle restrizioni che hanno impedito ad Assange di utilizzare compagnie aeree commerciali o rotte di viaggio standard a causa di problemi di sicurezza e legali. Stella Assange ha evidenziato l’onere finanziario con l’affermazione “La libertà ha un costo”.

Per facilitare la raccolta fondi, il fratello di Assange ha creato un POS BTCPay, che consente donazioni sia on-chain che Lightning Network. I sostenitori hanno anche cercato un indirizzo Bitcoin diretto per contribuire, superando le precedenti limitazioni delle tradizionali piattaforme di donazione.

La donazione anonima in Bitcoin

In una svolta inaspettata, un donatore anonimo ha contribuito con 8 BTC, equivalenti a $ 520.000, per coprire quasi l’intero obiettivo finanziario. Questa donazione significativa è arrivata solo dieci ore dopo che l’appello alla raccolta fondi era stato reso pubblico. Ulteriori contributi in sterline britanniche hanno raccolto oltre $ 380.000, assicurando che Julian Assange potesse riunirsi alla sua famiglia senza vincoli finanziari.

L’ex editore australiano aveva già ricevuto in precedenza sostegno finanziario tramite criptovaluta quando nel 2022 era stata lanciata la collezione NFT “Censored” per raccogliere fondi per il suo processo legale.

Speculazioni a riguardo

L’anonimato del donatore di Bitcoin ha scatenato speculazioni diffuse, con alcuni che suggeriscono che dietro il generoso contributo potrebbero esserci individui di alto profilo come Andrew Tate.

Si tratta però solo di speculazioni, poiché non sono emerse informazioni verificabili per confermare l’identità del donatore.

La donazione di Bitcoin non solo ha alleviato le pressioni finanziarie immediate di Assange, ma ha anche evidenziato il ruolo crescente della criptovaluta nel fornire supporto finanziario alternativo al di fuori dei sistemi tradizionali facilitando transazioni rapide in tutto il mondo.