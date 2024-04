Una VPN veloce per non laggare più online: questa è la scelta più conveniente

Scegliere una VPN per il gaming è oggi più semplice: con ExpressVPN, infatti, è ora possibile accedere alla VPN veloce e illimitata, ideale per le sessioni di gaming online oltre che proteggere la connessione con la crittografia e geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese (utile anche per accedere a offerte più vantaggiose per l’acquisto di giochi).

Con l’offerta in corso, ExpressVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 6,67 euro al mese, invece di 12,95 euro al mese, andando ad attivare il piano annuale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere ExpressVPN come VPN per il gaming

Ci sono vari motivi che rendono ExpressVPN la soluzione giusta per poter contare su di una VPN adatta per il gaming e, più in generale, a soddisfare le esigenze dei videogiocatori. Il servizio proposto da ExpressVPN è ottimizzato per offrire una connessione veloce, senza limiti di banda, permettendo anche di migliorare la qualità dell’accesso a Internet rispetto alla connessione senza VPN.

Da notare, inoltre, che c’è la crittografia del traffico dati che va a proteggere la connessione, massimizzando la privacy ed evitando il tracciamento (sempre più diffuso, soprattutto a fini pubblicitari). C’è poi la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo. In questo modo, è possibile spostare il proprio IP in un altro Paese accedendo a giochi disponibili solo in alcuni mercati (in genere, questa pratica è utile per giochi riservati al Giappone o alla Cina) oppure a offerte particolarmente vantaggiose per l’acquisto di giochi.

Con l’offerta in corso, ExpressVPN è ora disponibile in offerta con un prezzo scontato di 6,67 euro al mese. Per i dettagli completi sulla promozione basta seguire il link qui di sotto.

