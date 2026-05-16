Vecchie fotocamere con rullino, al tempo valevano poco ma oggi invece sono un tesoro: le valutazioni record

C’è un tipo di oggetto che fa la sua comparsa regolare nei mercatini del libro usato, nelle vendite di garage, nei cassetti dei nonni svuotati in fretta: la vecchia reflex a rullino, avvolta in un sacchetto di plastica o infilata in una custodia di pelle scurita.

Per anni il prezzo era quello di chi vuole liberarsi di qualcosa. Dieci euro, venti, qualcuno ci allegava anche il manuale d’uso pur di trovare un acquirente. Oggi quelle stesse macchine si comprano e si vendono a cifre che farebbero impallidire il proprietario originale.

Le vecchie macchine fotografiche che oggi valgono tanto

Il caso più eclatante è la Leica M3, uscita nel 1954 e rimasta per decenni un oggetto quasi da museo domestico. Prima macchina a sfruttare un mirino combinato per messa a fuoco e inquadratura, la M3 è oggi valutata tra i 3.000 e i 5.000 euro se in buone condizioni, con esemplari in edizione limitata che superano abbondantemente i diecimila. Non è un’anomalia: marchi come Leica, Hasselblad e Nikon restano pilastri affidabili per i portafogli dei collezionisti, con condizione, provenienza e autenticità che determinano il potenziale d’investimento.

Sullo stesso piano si muove la Hasselblad Xpan, entrata sul mercato nel 1998 con una caratteristica difficile da ignorare: un formato di pellicola da 65×24 mm pensato per le foto panoramiche, valutata oggi poco meno di 5.000 euro con obiettivo di serie. Più accessibile, ma comunque lontana dal dimenticatoio, la Nikon F del 1959 — prima reflex con otturatore verticale, usata dai fotoreporter fino agli anni Settanta, che in versione base raggiunge oggi circa 1.500 euro, cifra che cresce sensibilmente se accompagnata dagli obiettivi originali.

Cosa ha cambiato le regole del gioco non è stato il collezionismo classico. È stata una generazione di persone nate nell’era digitale che a un certo punto ha cominciato a cercare attrito, lentezza, imperfezione. Piattaforme come Instagram e Pinterest sono diventate vetrine per immagini scattate con fotocamere vintage, ispirando fotografi più giovani a esplorare la pellicola. Il paradosso è evidente: il mezzo più analogico che esista è stato riportato in vita proprio dai social.

C’è un dettaglio curioso che in pochi considerano: la scarsità di pellicole compatibili con alcuni modelli storici ha cominciato a incidere sul valore delle macchine stesse, in modo non lineare. Una fotocamera difficile da usare — perché il suo formato di pellicola è raro — vale paradossalmente di più sul mercato del collezionismo puro, dove non interessa che funzioni, ma che esista.

Modelli come la Canon AE-1, la Nikon FM2 e la Leica M6 sono esempi di fotocamere che hanno mantenuto o aumentato il loro valore nel tempo, ma il fenomeno non riguarda solo le grandi firme. Le reflex a pellicola degli anni Settanta e Ottanta sono particolarmente ricercate, con fiere e saloni specializzati diventati luoghi privilegiati per trovare pezzi rari a prezzi competitivi. Al Salone di Montecchio Emilia, uno degli appuntamenti italiani di riferimento, si trovano macchine di ogni tipo e fascia: dall’Alpa svizzera degli anni Sessanta alle compatte giapponesi dimenticate.

Le Polaroid vintage occupano una posizione a sé. Il marchio è tornato con nuovi prodotti, ma sono gli originali a muovere cifre interessanti: il modello 110/a con obiettivo tedesco si avvicina ai 400 euro, mentre la Polaroid 120 Pathfinder, rara e di produzione giapponese, è stata battuta di recente a 500 euro. Niente di astronomico, ma parliamo di oggetti che fino a quindici anni fa venivano regalati o buttati.

L’intuizione meno ovvia, però, è questa: il mercato delle fotocamere analogiche non si comporta come il mercato dell’arte o quello dei fumetti d’epoca. Non premia solo la rarità oggettiva o l’antichità. Premia la storia che un oggetto riesce a portarsi dietro — fotoreporter leggendari, missioni spaziali (Hasselblad accompagnò gli astronauti dell’Apollo), set cinematografici. È un mercato che compra narrazioni prima ancora che meccanismi.

Chi ha ancora qualcosa in un cassetto farebbe bene a non aprirlo di fretta.