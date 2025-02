Viaggia in sicurezza con l'Avviatore di Emergenza al Litio da 1000A in offerta maxi

Se viaggi spesso in auto e vuoi evitare di avere problemi improvvisi con la batteria, procurati subito l’Avviatore di Emergenza al Litio NOCO Boost GB40! Oggi è disponibile su Amazon a soli 91 euro con un mega sconto del 29%.

La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Avviatore di Emergenza al Litio NOCO Boost GB40: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Avviatore di Emergenza al Litio NOCO Boost GB40 è super compatto ma con una potenza enorme da 1000 ampere quindi può avviare in sicurezza una batteria scarica in pochi secondi. Questo vuol dire che offre fino a 20 avviamenti con una singola carica ed è progettato per veicoli con motori a benzina fino a 6 litri o diesel fino a 3 litri.

La modalità di utilizzo è semplicissima e, grazie al design a prova di errore con tecnologia anti-scintilla e protezione contro l’inversione di polarità, puoi collegarlo in sicurezza a qualsiasi batteria per veicoli a 12 volt.

Questo dispositivo, inoltre, è progettato con tecnologia agli ioni di litio di nuova generazione, si ricarica in sole 3 ore da qualsiasi porta USB, mantenendo il 70% della carica per fino a un anno. Per di più, grazie ad un peso di appena 900 grammi, risulta leggerissimo così da essere trasportato ovunque nella massima comodità.

Per finire, l’avviatore può fungere anche da power bank portatile: riesce a caricare smartphone, tablet e altri dispositivi USB in movimento grazie alla torcia LED da 100 lumen con sette modalità, inclusi strobo d’emergenza e SOS.

