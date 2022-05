Viaggiare nel tempo: da oggi si può con Google Street View

Street View non aiuta solo a esplorare virtualmente, ma permette anche di vedere le informazioni più aggiornate sul mondo, gettando le basi per una mappa più coinvolgente e intuitiva. Ma Big G non si accontenta dei risultati ottenuti fino a qui e anzi lavora per migliorare ulteriormente il servizio con una serie di novità interessanti. Grazie alla nuova fotocamera di Street View, ad esempio, l’azienda è in grado ora di coprire anche quelle aree prima difficilmente raggiungibili, così come di migliorare quelle pre-esistenti in termini di dettaglio, offrendo al contempo più modi per esplorare le immagini storiche su Google Maps.

Street View è un modo per catturare il mondo mentre cambia, ma anche un modo efficace per ricordare il passato. Da oggi su Android e iOS è più facile che mai viaggiare indietro nel tempo direttamente dal proprio telefono.

Ecco come funziona: quando si visualizzano le immagini di un luogo, potete toccare un punto qualsiasi della foto per visualizzare le informazioni sulla località. L’opzione “Vedi altre date” vi farà vedere le immagini storiche che sono state pubblicate di quel luogo, a partire dal lancio di Street View nel 2007. Sfogliando ogni immagine si può vedere una capsula del tempo digitale che mostra come un luogo sia cambiato, come ad esempio la crescita del Vessel negli Hudson Yards di New York. Un’esperienza davvero particolare che apre le porte a una miriade di possibilità, anche future, per espandere questa feature alla ricerca storiologica.