Microsoft Search, video presentazione

Video presentazione di Microsoft Search: una funzionalità in ogni esperienza, da SharePoint a Bing, da Office a Windows e Edge. Annunciato in occasione dell'Ignite 2018, si tratta di una nuova esperienza di ricerca maggiormente strutturata che sarà disponibile nelle app di Office, su Bing.com e su Windows. Microsoft Search consentirà di trovare documenti e dati senza lasciare mai il flusso di lavoro. Sarà disponibile nella barra di ricerca che si trova in tutti i servizi Microsoft.