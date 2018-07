Microsoft presenta Surface Go

Dimensioni contenute e prezzo accessibile: Surface Go è un dispositivo indirizzato da Microsoft agli studenti e ai più attenti al budget, basato sul sistema operativo Windows 10 con S Mode. La scheda tecnica vede la presenza di un processore Intel Pentium Gold 4415Y, 4 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna per lo storage. La batteria integrata offre un'autonomia dichiarata pari a nove ore. Lo schermo ha invece una diagonale da 10 pollici con risoluzione 1800x1200 pixel (proporzioni 3:2). Non mancano poi una webcam frontale da utilizzare anche per lo sblocco con riconoscimento del viso e una porta una USB Type-C 3.1.