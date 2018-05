SharePoint Spaces: documenti e mixed reality

Si chiama SharePoint Spaces ed è la nuova funzionalità annunciata da Microsoft che permetterà alle aziende di creare ambienti immersivi per la visualizzazione di dati e documenti, grazie alla mixed reality di visori come HoloLens (oltre che attraverso una più tradizionale interfaccia Web). Garantito il supporto all'utilizzo dei motion controller e all'interazione con i contenuti da più angolazioni. Con questa modalità inedita, proposta a tutti i clienti della versione commerciale di Office 365, potrà ad esempio essere semplificata la visione di un prototipo in tre dimensioni o di un locale.