Windows 10 April 2018 Update: Dictation

Dictation è una delle nuove funzionalità introdotte da Microsoft nel sistema operativo Windows 10 con il rilascio dell'aggiornamento April 2018 Update. Si tratta di uno strumento dedicato alla dettatura, che permette di scrivere del testo attraverso la propria voce, senza nemmeno toccare un pulsante sulla tastiera. È compatibile con qualsiasi editor e, ovviamente, per il funzionamento è richiesto un microfono. Per attivare la feature è sufficiente premere la combinazione di tasti “Windows + H”. Questo esempio mostra come è possibile prendere appunti o annotazioni all'interno di Word.