Vivo X200 Pro: il nuovo flagship sarà potentissimo

Vivo si sta preparando a svelare la sua prossima generazione di smartphone di punta, la serie Xiaomi 14, il 14 ottobre in Cina. Prima dell’annuncio ufficiale, il dispositivo è apparso nel database di certificazione cinese 3C.

Vivo X200 e X200 Pro: cosa sappiamo?

Le liste 3C rivelano tre modelli Vivo in arrivo con i numeri di modello V2419A, V2405A e V2415A. Tutti e tre i dispositivi supportano la ricarica rapida a 90W. Secondo le speculazioni del settore, il modello V2405A è il modello base, X200. Il V2415A, invece, non è ancora del tutto chiaro. Potrebbe essere una variante più compatta “Mini” o un modello “Plus” con un leggero miglioramento rispetto all’X200 standard. Infine, il V2419A sembra corrispondere alle aspettative per il modello di punta, l’X200 Pro. Ulteriori dettagli sull’iterazione Pro sono emersi attraverso Geekbench, una piattaforma di benchmarking popolare. L’elenco conferma che la potenza di elaborazione del telefono sarà alimentata dal chipset Dimensity 9400 di MediaTek, abbinato a 16 GB di RAM.

Tuttavia, i punteggi di benchmark elencati per le prestazioni single-core e multi-core (1531 e 6168) sembrano inaccurati, poiché sono insolitamente bassi, addirittura inferiori al Dimensity 9300 trovato nella precedente serie di punta di Vivo. Nonostante ciò, l’elenco di Geekbench conferma i dettagli del Dimensity 9400, che si allinea alle specifiche del processore mostrate sul sito di benchmarking all’inizio della settimana.

Il nuovo SoC di punta presenta una CPU octa-core con un singolo core ad alte prestazioni Cortex-X5 a 3,63 GHz, tre core Cortex-X4 a 2,80 GHz per maggiore potenza e quattro core Cortex-A725 a 2,10 GHz per gestire le attività quotidiane. Oltre al modello Pro, anche il modello standard e la variante Mini/Plus dovrebbero condividere lo stesso chip.

Fra le altre cose, il Vivo X200 base dovrebbe avere un display OLED piatto da 6,3 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione di 1.5K. Avrà una fotocamera principale da 50 megapixel con un sensore Sony da 22nm, un obiettivo periscopico con zoom ottico 3x e una lente ultra grandangolare. Il terminale sarà alimentato da una batteria da 5.500mAh o 5.600mAh e supporterà la ricarica sia cablata che wireless. L’X200 Pro, invece, avrà probabilmente un display curvo con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento di 120Hz, con una lente periscopica da 200 megapixel, un sensore principale da 50 megapixel e un’ultra grandangolare da 50 megapixel.