Vodafone celebra l'unione con Fastweb: promozioni imperdibili per i clienti

Vodafone celebra la recente fusione con Fastweb introducendo un ventaglio di promozioni esclusive per i propri clienti, sia di rete mobile che fissa. L’iniziativa, denominata “Celebriamo con te l’unione di Fastweb + Vodafone“, è stata presentata attraverso l’app My Vodafone, dove gli utenti possono scoprire e attivare le offerte dedicate.

Tra le proposte più interessanti spicca la promozione Giga Illimitati Special, pensata per chi possiede piani che non includono già dati illimitati. Questa offerta consente di usufruire di due mesi gratuiti di Giga illimitati alla massima velocità disponibile. L’attivazione è semplice: basta rispondere con un “OK” al messaggio ricevuto. Al termine del periodo gratuito, la promozione si disattiverà automaticamente senza alcun costo aggiuntivo.

Un’altra offerta degna di nota è la Giga Speed Special, che mette a disposizione una SIM dati gratuita (o una eSIM) con 50 Giga al mese per tre mesi, senza alcun costo. Anche in questo caso, l’offerta si disattiverà automaticamente al termine del periodo promozionale, ma la SIM rimarrà attiva per eventuali utilizzi futuri. Questa promozione è rivolta principalmente ai clienti di rete fissa, ma potrebbe essere estesa anche a utenti selezionati di rete mobile.

Infine, per i clienti di rete mobile ricaricabile con piani solo 4G, Vodafone ha introdotto l’accesso gratuito al 5G, con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Questo aggiornamento sarà disponibile a partire da dicembre 2024 e interesserà anche coloro che in precedenza pagavano per l’opzione 5G, ora resa gratuita. L’unica eccezione riguarda i clienti con il piano 5G Priority Access, che include ulteriori vantaggi esclusivi.

Queste iniziative rappresentano un modo concreto per Vodafone di celebrare l’unione con Fastweb, offrendo vantaggi tangibili ai propri clienti e consolidando la propria posizione nel mercato delle telecomunicazioni.