Volano le crypto basate sull'intelligenza artificiale: le migliori 3

L’intelligenza artificiale è certamente un trend importantissimo del momento e, con ogni probabilità, anche del prossimo futuro. Basti pensare che, Samsung e la sua gamma di telefoni Galaxy con AI integrata, hanno registrato un aumento delle vendite del 900% rispetto all’anno passato.

Insomma, che sia solo marketing o che sia già ora una tecnologia indispensabile, questo non spetta a noi dirlo, ma il mercato si è espresso con grande chiarezza in merito.

In questo scenario, andare alla ricerca delle migliori crypto che sono interconnesse al mondo dell’intelligenza artificiale, ha perfettamente senso per l’investitore che vuole avere un’esposizione in entrambi i settori.

Ma quali sono i migliori token che hanno ancora un grande potenziale da esprimere? Noi ne abbiamo individuati 3 che, secondo noi, hanno ancora molto da dare.

Worldcoin

Il primo nome che ci viene in mente è sicuramente Worldcoin, il progetto di Sam Altman strettamente interconnesso a OpenAI e ChatGPT.

Per chi non lo sapesse, attualmente ChatGPT è uno dei principali modelli AI utilizzati sul mercato, con riconoscimenti mondiali della sua bontà in svariati campi, seppur con ancora dei chiari limiti su alcuni aspetti.

WLD, il token di Worldcoin, è stato quotato a fine 2023 con un valore di mercato di circa 2 dollari, per poi ritracciare in poco tempo del 50% e, durante il bull market, fare un maestoso 12x (circa), arrivando a un prezzo di 12 dollari a unità.

Dopo questa fase di grande salita, ha poi visto un forte ritracciamento del circa 70%, andando a 4 dollari a unità per poi risalire all’attuale valore di mercato di 6 dollari circa.

La sua market cap è di appena un miliardo e qualcosa, il che la porta alla posizione 70 su CoinMarketCap ma, dato il progetto che sta alle spalle, ci aspettiamo possa arrivare a essere tra le prime 10 o 20 crypto del settore.

Fetch.AI

Il secondo progetto del quale vogliamo parlare non è certo sconosciuto ai più, infatti si tratta di una delle crypto legate al mondo AI che più ha fatto parlare di sé nel recente passato.

Fetch.AI è un token che ha fatto una di quelle bull run che sono memorabili per chiunque abbia avuto la fortuna di comprare questo token in tempi non sospetti.

Lanciato a un prezzo di circa 0,2 dollari, sceso fino a 0,02 dollari e ora scambiato a oltre 2 dollari per unità, il che significa 100x dai minimi con un sorriso difficile da cancellare per gli holder.

Durante la fase ribassista del mercato, questo token ha visto un ritracciamento di circa il 50%, col prezzo che adesso si è già ripreso e sembra pronto a puntare nuovamente verso l’alto.

Anche Fetch.Ai è una crypto che può potenzialmente ambire alle prime posizioni della classifica di CoinMarketCap e che, con una capitalizzazione attuale di circa 2 miliardi, ci sembra abbia ancora molto margine di crescita.

WeinerAI

Dopo due crypto famose e conosciute da molti nel settore, volevamo chiudere questo articolo con quello che, a nostro avviso, potrebbe essere la grande sorpresa di quest’estate.

Stiamo parlando di WeinerAI, una crypto che prende dai due settori più in forma del momento, ovvero le meme coin e l’intelligenza artificiale.

Con un cane salsiccia a mostrare la sua simpaticissima faccia in primo piano, strizza chiaramente l’occhio al trend delle meme coin canine che ha fatto le fortune di tantissimi investitori.

Fosse solo quello però, non l’avremmo inclusa in questo articolo. WeinerAI è infatti una piattaforma che punta ad aiutare trader e investitori a trovare le gemme che esploderanno nel prossimo futuro grazie all’intelligenza artificiale.

Si va sul sito, gli si spiegano i propri obiettivi o strategia e, questo cane bislungo aiuta a capire su quali potenziali gemme puntare per realizzare i profitti più succosi.

Un qualcosa di assolutamente nuovo e unico che, in un mercato crypto così competitivo, potrebbe rendere il token di WeinerAI una vera e propria miniera d’oro per gli investitori che cercano un progetto AI con tantissimo potenziale ancora inespresso.

Meglio affrettarsi se si decide che è quello giusto, la prevendita finisce tra 2 giorni!