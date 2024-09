Volete un iPhone 16 Pro? Brutte notizie, le spedizioni slittano ad ottobre

Apple ha iniziato ad accettare i preordini per tutti e quattro i nuovi modelli di iPhone 16 nella giornata di ieri, venerdì 13 settembre, e i tempi di spedizione per i modelli iPhone 16 Pro e Pro Max sul sito ufficiale della compagnia stanno già slittando a ottobre per molte configurazioni.

iPhone 16 Pro e Pro Max: una richiesta elevata, come sempre

Stando a quanto si evince dal sito ufficiale della compagnia di Cupertino, sembra che alcuni modelli di iPhone 16 Pro e Pro Max presentano un ritardo sulla spedizione di ben 2-4 settimane, con stime di consegna che si estendono fino al 14 ottobre. Gli iPhone 16 e iPhone 16 Plus di fascia inferiore, invece, sono ancora ampiamente disponibili per la consegna il giorno del Day one, ovvero venerdì 20 settembre.

L’inventario inevitabilmente continuerà a ridursi sia per la consegna sia per il ritiro nei negozi Apple nel corso della giornata, quindi è consigliabile effettuare l’ordine il prima possibile se avete intenzione di acquistare uno di questi terminali.

Nello specifico, notiamo che i modelli Pro e Pro Max offrono diverse nuove funzionalità, tra cui display più grandi da 6,3 pollici e 6,9 pollici con cornici più sottili, una maggiore durata della batteria, un nuovo pulsante di controllo della fotocamera per un accesso rapido alle funzioni fotografiche, una camera Ultra Wide da 48 megapixel, il chip A18 Pro più veloce del precedente, il supporto per il Wi-Fi 7, un nuovo modem 5G più veloce, la ricarica rapida a 45W e molto altro ancora. Non mancano poi batterie capienti e generose.

Entrambi i terminali supportano la nuova funzionalità Apple Intelligence, che inizierà a essere distribuita con iOS 18.1 a ottobre (in USA in inglese e nei mesi a venire in altre lingue). Apple Intelligence sarà disponibile anche per i modelli iPhone 15 Pro, iPhone 16 e iPhone 16 Plus. Da noi in Italia però, non c’è ancora una data ufficiale per il rollout.