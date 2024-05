Weather di Microsoft Start: è ancora una volta il miglior servizio meteo del mondo

Per il secondo anno consecutivo il servizio di previsioni meteo Weather (o Meteo che dir si voglia) presente su Windows 11 è risultato essere il migliore e più affidabile a livello mondiale. Il merito non è solo di operatori esperti che hanno saputo analizzare al meglio i dati ma anche dell’integrazione con l’ormai onnipresente intelligenza artificiale. Il lavoro di concerto uomo macchina ha dato quindi previsioni certe ed affidabili.

L’integrazione di Weather di Microsoft in Windows 11 rappresenta un vantaggio significativo per gli utenti, offrendo previsioni meteo accurate, notifiche tempestive e informazioni dettagliate direttamente sulla barra delle applicazioni. Inutile dire che avere previsioni meteo certe aiuta la popolazione in caso di allerte meteo gestite efficacemente magari in largo anticipo.

Il report “Analysis of One- to Five-Day-Out Global Temperature, Wind Speed, Precipitation, and Opacity Forecasts” ha analizzato 13 metriche differenti nel periodo compreso tra gennaio e il mese di dicembre 2023. Weather di Microsoft ha ottenuto il massimo dei voti su 7 di questi valori nelle previsioni da 1 a 5 giorni, facendo centro ad esempio nelle previsioni della temperatura minima e massima e nella nuvolosità.

A rendere questo rinnovato primato ancor più importante è che rispetto alla prima posizione dello scorso anno Weather ha migliorato il proprio punteggio, ben 4 punti percentuali in più. Questa la classifica:

Weather The Weather Channel Foreca/Vaisala AccuWeather World Weather Online AerisWeather Weatherbit Pirate Weather OpenWeather