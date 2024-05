WhatsApp: aggiunti gli aggiornamenti di stato vocali fino a 1 minuto

Novità in arrivo per gli aggiornamenti di stato di WhatsApp: ora è possibile registrare e condividere messaggi vocali più lunghi. Con l’ultimo aggiornamento, gli utenti possono infatti creare note vocali di ben un minuto di durata, il doppio rispetto al limite precedente di 30 secondi. L’aggiornamento è disponibile per tutti gli utenti che installano le ultime versioni dell’app per iOS e Android.

Tante cose da dire

Come riportato da WAbetainfo WhatsApp sta implementando a poco a poco la possibilità di registrare note vocali per gli aggiornamenti di stato, con una durata massima di 1 minuto, chi ancora non la vedesse non si disperi, a breve sarà disponibile. Questa funzione permette a tutti coloro l’hanno sempre usata per c0ndividere pensieri in modo più efficiente, senza fretta, a tutto vantaggio della naturalezza e dell’intelligibilità di cosa si vuole dire.

Ma questa non è l’unica nuova feature che vedremo a breve su WhatsApp. Sempre da WAbetainfo sappiamo che sarà possibile generare immagini profilo utilizzando l’onnipresente intelligenza artificiale, senza però caricare immagini personali, un po’ come avviene per gli adesivi A.I. già presenti su WhatsApp. Inoltre è in fase di implementazione la possibilità di reazioni a immagini e video direttamente dalla schermata di notifica, senza dover necessariamente passare per l’apertura della app. WhatsApp aveva già introdotto questa funzione in un precedente aggiornamento, ma adesso ha migliorato l’aspetto delle scorciatoie per renderle più facili da usare e più belle da vedere. Piccole aggiunte ma che certificano la voglia di WhatsApp DI offrire sempre di più ai suoi centinaia di milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.