WhatsApp arriva sugli smartwatch Garmin: ora puoi rispondere direttamente dal polso

Gli smartwatch Garmin fanno un passo deciso verso il mondo degli smartwatch “completi”, grazie all’arrivo ufficiale di WhatsApp direttamente al polso.

Non si tratta più solo di notifiche: ora è possibile leggere, rispondere e gestire le conversazioni senza prendere in mano lo smartphone. La novità arriva tramite una nuova app disponibile nello store Connect IQ, il marketplace interno di Garmin. È gratuita e segna una svolta importante per un ecosistema che finora era rimasto più focalizzato su sport e salute che sulla comunicazione quotidiana.

Cosa si può fare davvero con WhatsApp su Garmin

Con la nuova app è possibile leggere i messaggi, scorrere le conversazioni e rispondere direttamente dall’orologio. Il sistema supporta anche risposte rapide, emoji e una tastiera integrata, anche se lo spazio ridotto limita un po’ la comodità.

È possibile visualizzare fino a 10 messaggi recenti per chat, un compromesso pensato per adattarsi alle dimensioni e alla memoria degli smartwatch Garmin.

Oltre ai messaggi, si possono vedere anche le notifiche delle chiamate e rifiutarle direttamente dal polso, senza dover interagire con lo smartphone.

Non è completamente indipendente

Nonostante il salto in avanti, il sistema non è totalmente autonomo. Per funzionare, lo smartwatch deve restare collegato allo smartphone tramite Bluetooth e richiede che WhatsApp sia installato e attivo sul telefono.

Questo significa che il Garmin non diventa uno smartphone da polso, ma resta una sorta di estensione intelligente del dispositivo principale, pensata per semplificare le interazioni veloci.

Quali modelli sono compatibili

La funzione non è disponibile su tutti i dispositivi. Garmin ha limitato il supporto ai modelli più recenti delle serie Fenix, Forerunner, Venu e Vivoactive, lasciando fuori diversi smartwatch più datati.

È una scelta legata sia all’hardware sia alla nuova piattaforma software, ma potrebbe deludere chi possiede modelli ancora perfettamente funzionanti ma non aggiornati.

Perché è un aggiornamento importante

Per anni Garmin è stata sinonimo di sport, allenamento e precisione nei dati, ma meno competitiva sul fronte delle app e delle funzioni smart. L’arrivo di WhatsApp cambia questa percezione.

Non è solo una nuova funzione: è il segnale che Garmin vuole rendere i suoi dispositivi più completi, avvicinandosi a un uso quotidiano più ampio, oltre alla semplice attività fisica.

Per chi usa spesso WhatsApp, poter rispondere al volo senza interrompere ciò che si sta facendo è un vantaggio concreto. Non rivoluziona l’esperienza, ma rende lo smartwatch più utile nelle piccole azioni di tutti i giorni.