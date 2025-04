WhatsApp Beta introduce il rilevamento degli screenshot negli stati

WhatsApp continua a spingere verso un miglioramento della privacy e della sicurezza degli utenti con l’introduzione di nuove funzionalità nella sua versione WhatsApp Beta. Questi aggiornamenti puntano a rafforzare la protezione delle comunicazioni e a sensibilizzare gli utenti sull’importanza della sicurezza digitale.

Una delle novità più significative è il rilevamento degli screenshot negli aggiornamenti di stato. Introdotta nella versione 2.25.12.19 di WhatsApp Beta per Android, questa funzione segnala quando un utente cattura un’immagine di uno stato condiviso. Un’etichetta con il messaggio “WhatsApp ha rilevato questo screenshot” appare sullo schermo, informando l’utente di questa azione. Attualmente, la funzione si limita a notificare l’evento senza ulteriori implicazioni, ma si prospettano due possibili sviluppi futuri: il blocco completo degli screenshot o una notifica al creatore del contenuto.

Un altro aggiornamento significativo è l’introduzione di un’etichetta visibile per la crittografia end-to-end negli stati. Disponibile nella versione 2.25.12.10 di WhatsApp Beta, questa indicazione compare sotto il nome del contatto durante la visualizzazione di uno stato, rafforzando la consapevolezza degli utenti sulla protezione dei propri contenuti. Sebbene la crittografia fosse già una caratteristica consolidata, questa aggiunta visiva rappresenta un passo avanti per aumentare la fiducia nella piattaforma.

Gli utenti interessati a testare queste nuove funzionalità possono partecipare al programma beta ufficiale tramite il Google Play Store o scaricare manualmente i file APK dal sito APK Mirror. È importante notare che alcune funzioni, come il rilevamento degli screenshot, non sono ancora disponibili per tutti i beta tester.

Questi aggiornamenti dimostrano l’impegno costante di WhatsApp nel migliorare l’esperienza utente e nel proteggere la privacy. Rimane da vedere quali di queste funzionalità verranno integrate nella versione stabile dell’app e quale sarà la reazione degli utenti.