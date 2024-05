WhatsApp Beta: stanno per arrivare nuovi sticker a animazioni

Nascosti all’interno delle versioni beta di WhatsApp 2.24.11.4 e la 2.24.11.5, e non ancora disponibili per gli iscritti, gli specialisti di wabetainfo hanno trovato un paio di novità molto interessanti, che coinvolgono nuovi sticker e soprattutto nuove animazioni. Andiamo a scoprirle in dettaglio.

Emoji animate, adesivi Lottie e nuovi stickers

Stanno per arrivare gli adesivi, veri e propri file animati, di tipologia Lottie basati su tecnologia JSON. Insieme a questi nuovi sticker è in corso la creazione di nuove funzionalità che permetteranno agli utenti di regolare la riproduzione automatica delle immagini. Sarà introdotta l’opzione di disattivare le animazioni relative a emoji, adesivi e immagini del profilo, ma questa scelta non influenzerà la riproduzione delle GIF animate.

Nella nuova versione 2.24.11.5 di WhatsApp è presente un’opzione che permette di individuare e inserire con facilità nuovi pacchetti di sticker. Come scritto in apertura questa funzione, al momento, non è ancora accessibile, neanche ai beta tester, ma è assolutamente lecito ipotizzare che arriverà a breve per tutti.

Prossimamente inoltre, WhatsApp introdurrà un metodo più intuitivo ed immediato per realizzare sticker personalizzati utilizzando la ormai onnipresente intelligenza artificiale. WhatsApp sta sviluppando poi un sistema di ricerca avanzato, che include la possibilità di cercare tramite testo, e un processo semplificato per l’aggiunta di nuovi set di sticker direttamente dalla tastiera.