Whatsapp e la truffa del recruiting online: come proteggersi

Negli ultimi giorni, una nuova truffa online ha preso piede su WhatsApp, mettendo a rischio la sicurezza di molti utenti. La frode, denominata “Online Recruitment Scam”, si presenta sotto forma di una telefonata proveniente da un numero con prefisso italiano (+39), in cui una voce registrata afferma: “Ciao, abbiamo ricevuto il tuo curriculum”. L’obiettivo è ingannare le persone con la promessa di un lavoro inesistente.

Il meccanismo della truffa online è semplice ma efficace. Dopo aver attirato l’attenzione dell’utente, la voce invita a salvare un numero su WhatsApp per ricevere un presunto compenso di 5 euro. Tuttavia, accettando di comunicare con questo contatto, si entra in contatto con una falsa azienda che offre incentivi economici per azioni apparentemente innocue, come mettere “like” su determinate pagine social. Questa fase iniziale serve a costruire fiducia, ma è solo l’inizio di un piano più complesso.

Una volta instaurato un rapporto di fiducia, i truffatori spingono le vittime a investire somme di denaro su piattaforme di trading online, promettendo guadagni facili e veloci. In realtà, quando gli importi raggiungono cifre considerevoli, i criminali scompaiono con il denaro, lasciando le vittime senza alcuna possibilità di recupero.

Per evitare di cadere in questa trappola, è fondamentale seguire alcune semplici regole di sicurezza digitale:

Interrompere immediatamente la chiamata non appena si sospetta una frode.

non appena si sospetta una frode. Bloccare il numero da cui proviene la chiamata.

da cui proviene la chiamata. Non aggiungere mai numeri sconosciuti su WhatsApp, soprattutto se suggeriti durante telefonate sospette.

Come sottolineato dal Corriere della Sera, è essenziale non iniziare alcuna conversazione con numeri non verificati su WhatsApp. La piattaforma, nonostante sia uno strumento di comunicazione potente e diffuso, può essere sfruttata da malintenzionati per scopi illeciti. Per questo motivo, gli utenti devono essere sempre vigili e adottare misure preventive per proteggere i propri dati personali e finanziari.

Le autorità e gli esperti di sicurezza digitale raccomandano inoltre di segnalare questi episodi alle forze dell’ordine o direttamente a WhatsApp. La segnalazione non solo aiuta a proteggere sé stessi, ma contribuisce anche a prevenire che altre persone cadano vittime della stessa truffa online.

Infine, è importante ricordare che nessuna azienda seria richiederebbe mai di aggiungere un numero su WhatsApp per finalità di reclutamento online o per ricevere compensi economici. Diffidare sempre di offerte che sembrano troppo belle per essere vere è il primo passo per evitare di cadere in questi inganni.