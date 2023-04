WhatsApp in contemporanea su più smartphone, ecco come fare

Da sempre, gli utenti di WhatsApp hanno cercato un modo per utilizzare l’applicazione di messaggistica su più dispositivi. Fino a poco tempo fa, questa funzione non era disponibile, costringendo gli utenti a limitarsi a un solo smartphone per gestire il proprio account. Tuttavia, ora è possibile accedere a WhatsApp su più smartphone contemporaneamente grazie all’aggiornamento che introduce la funzione “Multi-device”.

Come attivare WhatsApp su più smartphone

Aggiorna WhatsApp all’ultima versione

Prima di tutto, assicurati di avere l’ultima versione di WhatsApp installata sul tuo smartphone. Per farlo, visita il Google Play Store o l’App Store, cerca WhatsApp e verifica se è disponibile un aggiornamento. Se lo è, installalo e attendi che il processo sia completato.

Accedi al tuo account WhatsApp su un secondo smartphone

Una volta aggiornata l’applicazione, scarica e installa WhatsApp sul secondo smartphone. Durante la configurazione, invece di inserire il tuo numero di telefono e seguire le istruzioni per verificare l’account, clicca sui 3 puntini in alto e su “Collega un dispositivo“. Verrà mostrato a schermo un QR code.

Attiva la funzione “Multi-device”

Dopo aver verificato il tuo account sul secondo smartphone, apri WhatsApp sul primo dispositivo e tocca il pulsante in alto a destra per accedere al menu. Successivamente, seleziona “Impostazioni” e poi “Dispositivi collegati”.

In questa sezione, il pulsante “Collega un dispositivo” ti permetterà di gestire l’accesso a WhatsApp su altri dispositivi. Scannerizza il QR Code mostrato sullo smartphone secondario e segui le istruzioni sullo schermo. È importante notare che, per motivi di sicurezza, ci sarà sempre un dispositivo principale e tutti gli altri verranno visti come secondari.

Goditi la funzione “Multi-device”

Una volta completata la procedura, sarai in grado di utilizzare WhatsApp su entrambi gli smartphone contemporaneamente. Potrai inviare e ricevere messaggi, effettuare chiamate e videochiamate, e accedere a tutte le funzioni dell’applicazione su entrambi i dispositivi. È importante ricordare che è necessario che entrambi gli smartphone siano connessi a Internet. Inoltre, la funzione “Multi-device” consente di collegare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, offrendo così una maggiore flessibilità.