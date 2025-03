WhatsApp introduce i messaggi a thread per una gestione migliore delle chat

WhatsApp è al lavoro su una nuova funzionalità che promette di semplificare la gestione delle conversazioni nelle affollate chat di gruppo. Con un approccio mirato all’organizzazione delle conversazioni, la piattaforma mira a introdurre risposte ordinate in thread e una visualizzazione dedicata per i messaggi correlati.

Questa innovazione, individuata nella funzionalità beta per Android versione 2.25.7.7, consentirà agli utenti di accedere a una finestra a schermo intero che raccoglie tutte le risposte collegate a un messaggio specifico. Basterà toccare un messaggio citato per visualizzare l’intera catena di risposte, eliminando così la necessità di scorrere lunghe conversazioni alla ricerca di contenuti correlati.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, uno screenshot mostra come le risposte di vari utenti vengano raggruppate in modo ordinato all’interno di una discussione di gruppo. Tuttavia, un dettaglio interessante è che il messaggio originale non sarà visibile direttamente nella vista a thread.

La nuova funzione sarà estesa anche ai canali, sebbene la possibilità di rispondere ai messaggi in questo contesto sia ancora in fase di sviluppo attivo. Al momento, Meta non ha fornito una data ufficiale per il rilascio, lasciando gli utenti in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Con questa mossa, WhatsApp si allinea ad altre piattaforme di messaggistica che già offrono funzionalità simili, consolidando la propria posizione nel mercato. Questa novità sarà particolarmente utile per chi gestisce eventi o progetti in gruppi numerosi, o per chi ha bisogno di recuperare vecchie conversazioni in modo rapido e semplice.

Resta da vedere quale sarà l’impatto reale dei messaggi a thread sull’esperienza quotidiana degli utenti, ma le premesse suggeriscono un miglioramento significativo nella fruibilità dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo.