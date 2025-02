WhatsApp introduce la terza spunta blu per maggiore sicurezza

Chi non ha mai fatto uno screenshot di una conversazione su WhatsApp? Presto questa pratica potrebbe non passare più inosservata. L’app di messaggistica più utilizzata al mondo sta testando una nuova funzionalità che promette di rivoluzionare la privacy delle chat: una terza spunta blu che segnalerà quando qualcuno cattura lo schermo durante una conversazione.

L’innovazione amplia il già noto sistema di notifiche dell’applicazione. Attualmente, gli utenti possono vedere una spunta grigia quando il messaggio viene inviato, due spunte grigie alla ricezione e due blu alla lettura. Con questa nuova feature, una terza spunta blu comparirà per avvisare l’autore del messaggio che qualcuno ha immortalato la conversazione tramite screenshot.

L’aggiornamento, al momento in fase di test per alcuni utenti Beta, non ha ancora una data ufficiale di rilascio globale. Le voci di corridoio parlano di un possibile lancio entro la fine del 2025, ma l’azienda mantiene il riserbo sulla tempistica effettiva.

Gli esperti del settore sono divisi sull’utilità di questa novità. Se da un lato potrebbe garantire maggiore trasparenza nelle conversazioni digitali, dall’altro rischia di generare diffidenza tra gli utenti, limitando la spontaneità degli scambi. La funzionalità si inserisce comunque nel più ampio impegno di WhatsApp verso la sicurezza digitale, dopo l’introduzione di altre feature come i messaggi che si autodistruggono e la crittografia end-to-end.

Gli sviluppatori stanno monitorando attentamente i feedback degli utenti Beta per perfezionare la funzione prima del rilascio definitivo. Solo il tempo dirà se questa novità rappresenterà davvero un passo avanti nella tutela della privacy o se finirà per essere percepita come un’invasione della libertà personale.