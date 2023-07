WhatsApp lancia i Video Messaggi Istantanei: ecco come funzionano

WhatsApp introduce una nuova funzionalità rivoluzionaria: i messaggi video istantanei. Questa innovazione permette agli utenti di registrare e condividere brevi video personali direttamente nelle chat, offrendo un modo in tempo reale per rispondere alle conversazioni.

I messaggi video, che possono durare fino a 60 secondi, sono pensati per condividere momenti con tutte le emozioni che provengono dal video. L’invio di un messaggio video è semplice e intuitivo, proprio come per i messaggi vocali. Inoltre, i video si riprodurranno automaticamente in silenzio all’apertura, con la possibilità di attivare l’audio toccando il video.

Un aspetto fondamentale è la sicurezza: i messaggi video sono protetti con la crittografia end-to-end, garantendo la privacy delle comunicazioni. Questa nuova funzionalità è già in fase di distribuzione e sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane. Con i messaggi video istantanei, WhatsApp continua a innovare, rendendo la comunicazione più personale e coinvolgente.

Le principali novità introdotte da WhatsApp Messaggi video istantanei : gli utenti possono ora registrare e condividere brevi video personali direttamente nelle chat.

: gli utenti possono ora registrare e condividere brevi video personali direttamente nelle chat. Risposta in tempo reale : i messaggi video offrono un modo in tempo reale per rispondere alle chat, permettendo di esprimere emozioni e pensieri in modo più personale.

: i messaggi video offrono un modo in tempo reale per rispondere alle chat, permettendo di esprimere emozioni e pensieri in modo più personale. Durata di 60 secondi : ogni messaggio video può durare fino a 60 secondi, offrendo ampio spazio per condividere momenti significativi.

: ogni messaggio video può durare fino a 60 secondi, offrendo ampio spazio per condividere momenti significativi. Facilità d’uso : inviare un messaggio video è semplice come inviare un messaggio vocale. I video si riproducono automaticamente in silenzio all’apertura, con la possibilità di attivare l’audio toccando il video.

: inviare un messaggio video è semplice come inviare un messaggio vocale. I video si riproducono automaticamente in silenzio all’apertura, con la possibilità di attivare l’audio toccando il video. Sicurezza : i messaggi video sono protetti con la crittografia end-to-end, garantendo la privacy delle comunicazioni.

: i messaggi video sono protetti con la crittografia end-to-end, garantendo la privacy delle comunicazioni. Disponibilità: la nuova funzionalità è già in fase di distribuzione e sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane. Come utilizzare i nuovi video messaggi istantanei su WhatsApp Apri una chat: Seleziona la chat in cui desideri inviare un messaggio video. Passa alla modalità video: Tocca l’icona del microfono che usi per registrare i messaggi vocali. Questa si trasformerà in una videocamera, indicando che sei passato alla modalità video. Registra il video: Tieni premuto l’icona della videocamera per registrare il tuo video. Puoi registrare fino a 60 secondi di video. Blocca la registrazione: Se desideri registrare il video senza dover tenere premuto il pulsante, puoi scorrere verso l’alto per bloccare la registrazione. Invia il video: Una volta terminata la registrazione, rilascia il pulsante per inviare il video. Se hai bloccato la registrazione, tocca l’icona di invio per inviare il video. Ricorda, i video si riprodurranno automaticamente in silenzio quando vengono aperti in una chat. Toccare il video avvierà il suono. Tutti i messaggi video sono protetti con la crittografia end-to-end per garantire la sicurezza delle tue comunicazioni.