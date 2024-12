WhatsApp, le chat di gruppo cambiano ancora: c'è una nuova icona

L’ultima versione beta 2.24.25.22 di WhatsApp per Android ci dà la possibilità di dare un’occhiata in anteprima ad alcune delle novità più importanti a cui sta lavorando il team di sviluppatori di Meta. Ce n’è una in particolare che è subito balzata all’occhio di sviluppatori ed esperti del settore, e riguarda le chat di gruppo.

Stando a quanto emerso, infatti, a breve verrà introdotta una nuova icona che promette di essere parecchio utile. Soprattutto per le conversazioni con meno di 32 membri al suo interno, in quanto una delle feature fino ad oggi più apprezzate verrà allargata a qualsiasi tipo di conversazione di gruppo.

WhatsApp allarga la chat vocale a tutti i gruppi

Sarà finalmente possibile accedere alla chat vocale anche per i membri di gruppi inferiori a 32 partecipanti. Questa comoda funzione permette di entrare in una sorta di stanza virtuale, dove si può parlare come fosse una chiamata di gruppo. Ogni singolo partecipante potrà decidere se accedervi in tempo reale o meno, in maniera pratica e veloce. Come voluto da WhatsApp, inizialmente solo per i gruppi con più di 32 membri.

Ora le cose cambieranno, grazie all’ultima beta 2.24.25.22 di WhatsApp per Android. Ci sarà infatti una nuova icona pensata proprio per far partire una chat vocale, situata subito sopra quella del microfono per le note audio. Una volta premuto su questo tasto, comparirà un menu a tendina dove poter confermare il tutto. Ogni singolo membro riceverà una notifica per poter accedere.

Previste anche piccole modifiche all’interfaccia delle stanze, una volta che ci saranno almeno due membri al loro interno. Non mancherà la solita X per chiudere la conversazione, il simbolo del microfono per mettersi in muto e lo speaker per decidere da quale fonte far uscire l’audio. Ci sarà comunque ancora del lavoro da fare per gli sviluppatori, prima di rilasciare questa nuova funzionalità in pianta stabile per tutti gli utenti di WhatsApp.