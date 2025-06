WhatsApp non funzionerà su questi smartphone da luglio 2025

La corsa sta per terminare per milioni di smartphone. Dal 1° luglio 2025, WhatsApp interromperà il supporto per numerosi dispositivi, lasciando senza accesso a messaggi, vocali e condivisioni gli utenti con telefoni dotati di sistemi operativi obsoleti. La decisione segna un cambiamento significativo per la popolare app di messaggistica, che mira a garantire standard più elevati di sicurezza dati e compatibilità con le nuove funzionalità in arrivo.

In particolare, WhatsApp ha annunciato che smetterà di funzionare su dispositivi con Android 5.0 o versioni precedenti e su quelli con iOS 15.1 o inferiori. Questa scelta è stata motivata dall’impossibilità di assicurare livelli adeguati di protezione e dall’incompatibilità dei vecchi sistemi operativi con le tecnologie più avanzate. L’obiettivo dichiarato è quello di ottimizzare le risorse per supportare piattaforme più moderne e performanti.

Tra i dispositivi non supportati figurano diversi modelli Android e iOS che, fino a pochi anni fa, rappresentavano il top della tecnologia. Per il sistema operativo Android, i modelli interessati includono il Samsung Galaxy S5, LG G3, Sony Xperia Z2, il primo Motorola Moto G e Huawei Ascend Mate 2. Sul fronte Apple, invece, saranno tagliati fuori gli iPhone 5, iPhone 5c e gli iPhone 6 non aggiornati oltre iOS 12. Per molti utenti, questa sarà una vera e propria rivoluzione, obbligandoli a scegliere tra l’aggiornamento del sistema operativo, dove possibile, o l’acquisto di un nuovo dispositivo.

La mossa di WhatsApp non arriva inaspettata, considerando il ritmo accelerato con cui il mondo tecnologico evolve. Negli ultimi anni, l’industria ha mostrato una tendenza chiara verso cicli di vita più brevi per i dispositivi, spingendo gli utenti a rinnovare i propri strumenti tecnologici con maggiore frequenza. La necessità di mantenere alti standard di sicurezza dati e di supportare le funzionalità più recenti rende inevitabile questa transizione.

Per gli utenti coinvolti, le opzioni sono limitate. Chi possiede un dispositivo ancora compatibile con aggiornamenti software potrebbe tentare di installare una versione più recente del sistema operativo, ma non sempre questa soluzione è praticabile. Per molti modelli, infatti, il supporto ufficiale del produttore è già terminato. In alternativa, l’acquisto di un nuovo smartphone rappresenta l’unica strada per continuare a utilizzare WhatsApp senza interruzioni.

La strategia di concentrare le risorse su piattaforme più moderne consente a WhatsApp di focalizzarsi su innovazioni che richiedono hardware e software avanzati. Funzionalità come crittografia end-to-end migliorata, nuove opzioni di condivisione multimediale e strumenti per la gestione delle conversazioni sono solo alcuni degli sviluppi che potrebbero diventare realtà nei prossimi anni. Tuttavia, queste innovazioni non possono essere supportate da dispositivi con Android 5.0 o iOS 15.1, che non dispongono della potenza di calcolo necessaria o delle caratteristiche di sicurezza richieste.

Questa decisione evidenzia anche un cambiamento più ampio nel panorama digitale. Con la rapida evoluzione della tecnologia, il ciclo di vita dei dispositivi si accorcia sempre di più, spingendo i consumatori a investire in hardware più recente con maggiore frequenza. Per molti, questo rappresenta una sfida economica, ma anche un’opportunità per accedere a strumenti più sicuri e performanti.