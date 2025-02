WhatsApp supera 45 milioni di utenti nell'UE: nuove sfide normative

Superata la soglia di 45 milioni di utenti mensili nell’Unione Europea. WhatsApp, il servizio di messaggistica di proprietà di Meta, entra nel mirino della regolamentazione UE e viene considerato una “Very Large Online Platform” (VLOP) ai sensi del Digital Services Act (DSA), che impone regole più stringenti per moderazione e trasparenza.

Un recente rapporto di Bloomberg ha evidenziato che i canali pubblici di WhatsApp hanno raggiunto una media di 46,8 milioni di utenti mensili nella seconda metà del 2024, come dichiarato da Meta in una comunicazione ufficiale del 14 febbraio 2025. Tuttavia, il DSA specifica che questa classificazione non include gli utenti che utilizzano esclusivamente la funzione di messaggistica privata.

Entrato in vigore nel 2022, il Digital Services Act stabilisce che le piattaforme con oltre 45 milioni di utenti nell’UE devono adottare misure aggiuntive, tra cui valutazioni del rischio per contenuti illegali o dannosi e strategie di mitigazione. Le sanzioni per il mancato rispetto delle normative possono arrivare fino al 6% del fatturato globale annuo delle aziende coinvolte.

Altre piattaforme di messaggistica come Telegram non rientrano ancora in questa classificazione, avendo dichiarato un numero di utenti pubblici “significativamente inferiore” ai 45 milioni nell’UE. Questo permette loro di evitare, almeno per ora, le rigide regole del DSA.

La decisione finale sull’inclusione di WhatsApp tra le piattaforme altamente regolamentate spetta alla Commissione Europea. Nel frattempo, Meta dovrà adeguarsi alle richieste del DSA, che comprendono la pubblicazione semestrale del numero di utenti e l’adozione di misure per limitare la diffusione di contenuti dannosi.

Questa nuova sfida normativa sottolinea la complessità per le grandi piattaforme digitali di bilanciare la crescita con il rispetto delle leggi locali. Per Meta, il superamento della soglia rappresenta un traguardo importante per WhatsApp, ma anche un segnale che richiede un rapido adeguamento alle regole della regolamentazione UE.