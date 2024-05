WienerAI, la meme coin basata sull’AI, supera 1 milione di dollari in ICO. Presto rendimenti da 10x?

Nelle ultime settimane gli investitori in criptovalute non sembrano averne abbastanza dell’intelligenza artificiale e delle meme coin basate sull’AI e WienerAI (WAI) sta fornendo una doppia dose di entrambi gli aspetti.

Questo nuovo progetto, che combina l’intelligenza artificiale con i meme a tema cane, ha già raccolto oltre 1 milione di dollari nella sua offerta iniziale di monete (ICO) e ha attirato l’attenzione di eminenti analisti del settore.

Come funziona WienerAI?

WienerAI può sembrare un gioco, ma questa meme coin basata sull’intelligenza artificiale è sulla strada giusta quando si tratta di tecnologia innovativa per il trading di criptovalute.

Il progetto offrirà potenti capacità predittive alimentate da un bot di trading avanzato basato sull’AI.

Questo bot intuitivo consente ai trader di interrogare il mercato utilizzando il linguaggio naturale.

I trader possono chiedere a WienerAI cose come “Quali meme coin potrebbero raddoppiare il loro prezzo questa settimana?” e analizzerà immediatamente il mercato, fornendo idee e analisi approfondite.

Da lì, i trader possono eseguire negoziazioni senza commissioni e senza interruzioni tra DEX, il tutto protetti dai robot MEV in prima linea.

Ma WienerAI non si ferma qui.

Il progetto include anche un protocollo di staking per il suo token WAI nativo.

I titolari possono bloccare i propri token e guadagnare interessanti ricompense di staking con un tasso annuo dell’802%.

Sebbene questo tasso diminuirà man mano che vengono messi in staking più token WAI, rappresenta un’opportunità interessante per coloro che desiderano generare reddito passivo.

In definitiva, questa combinazione di casi d’uso basati sull’intelligenza artificiale, meme coin e rendimenti elevati di staking potrebbe rendere WienerAI un progetto da tenere d’occhio nelle prossime settimane.

L’ICO di WienerAI supera 1 milione di dollari

L’ICO di WienerAI ha attirato grande attenzione, superando il traguardo di 1 milione di dollari in meno di un mese.

Questa domanda è guidata dal buzz sui casi d’uso di WAI, dall’attraente struttura ICO del progetto e dal sostegno degli analisti.

Al momento in cui scriviamo, gli investitori possono acquistare token WAI a un prezzo scontato di 0,000704$ ciascuno utilizzando ETH, USDT o una carta di credito/debito.

Ma questo prezzo non durerà a lungo, poiché la tariffa è destinata ad aumentare in meno di 24 ore.

Il brusio attorno a WienerAI ha inevitabilmente attirato l’attenzione di influencer e analisti nel settore delle criptovalute.

ClayBro ha affermato che WAI potrebbe potenzialmente registrare un aumento di 10 volte una volta quotato sugli exchange nelle prossime settimane. Allo stesso modo, Bury ha descritto WAI come la sua “migliore criptovaluta da acquistare adesso” nel settore delle meme coin.

WienerAI si è persino classificata al terzo posto su CoinSniper.net, una popolare piattaforma di valutazione ICO e criptovaluta.

Tokenomics e roadmap aiutano WienerAI a entrare nella mania delle criptovalute AI

Con una tokenomics progettata per alimentare la crescita nel lungo periodo e una tabella di marcia ambiziosa che ne traccia il percorso, WienerAI sembra ben posizionata per beneficiare dell’interesse per le criptovalute incentrate sull’intelligenza artificiale.

La sua configurazione tokenomica stanzia il 20% per i premi di staking e gli incentivi della comunità, riservando il 10% per la liquidità degli exchange, a dimostrazione dell’impegno del team per l’accessibilità del trading.

I token rimanenti saranno suddivisi tra ICO in corso, marketing e sviluppo.

Parlando dell’ICO, sarà solo il primo passo nel piano di lancio in più fasi di WienerAI.

Il prossimo passo è suscitare un interesse diffuso radunando la community “Sausage Army” attraverso l’influencer marketing e la sensibilizzazione mirata. In caso di successo, questi sforzi potrebbero contribuire ad aumentare il numero di titolari di WAI a livello globale.

La pietra miliare finale del team è senza dubbio la quotazione in borsa che aprirà le porte al trading speculativo. Non sono stati ancora annunciati dettagli specifici, ma molti nella comunità Telegram di WienerAI credono che un listing su un DEX di alto livello potrebbe essere prossimo.

Considerando che le meme coin e le criptovalute AI sono entrambi settori attualmente in fermento, la combinazione dei due di WienerAI sembra tempestiva.

Se riuscirà a sostenere il suo impressionante ritmo di raccolta fondi ICO rispettando al tempo stesso la sua tabella di marcia, WAI potrebbe essere uno dei lanci di meme coin più attesi del 2024.