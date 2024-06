WienerAI, la meme coin basata sull'intelligenza artificiale, raccoglie 3,5 milioni di dollari in prevendita. Sarà la prossima TURBO?

Gli investitori si stanno affrettando a partecipare alla prevendita crypto di WienerAI ($WAI), che ha raccolto più di 3,5 milioni di dollari in appena un paio di mesi. Si tratta di una nuova coin che combina la viralità dei token meme con il potenziale di generare enormi rendimenti attraverso il suo bot di trading basato sull’intelligenza artificiale.

Attualmente, $WAI ha un prezzo di $ 0,000712, destinato ad aumentare fino a $ 0,000713 in meno di 24 ore. Con la recente performance delle coin AI, molti si chiedono se $WAI possa diventare il prossimo $TURBO, che è aumentato dell’8,672% dal suo lancio.

WienerAI può esplodere e diventare il prossimo Turbo coin?

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (AI) è emersa come una delle più grandi nicchie nel settore delle criptovalute. L’intelligenza artificiale viene utilizzata per migliorare il trading di criptovalute automatizzando le transazioni, prevedendo le tendenze e analizzando il sentiment del mercato.

Secondo Coinbase, le coin AI hanno una capitalizzazione di mercato complessiva di 38,8 miliardi di dollari. Il settore è dominato da Near Protocol ($NEAR) e Render ($RNDR), che hanno una capitalizzazione di mercato di 11,7 miliardi di dollari.

Tuttavia, con l’integrazione di nuove tecnologie e utilità AI, nuove coin AI come Turbo ($TURBO) hanno preso d’assalto il mercato. Questa è la prima meme coin creata utilizzando l’intelligenza artificiale.

Il fondatore del progetto ha creato il token $TURBO utilizzando GPT-4, un modello multimodale creato da OpenAI. In particolare, l’intero progetto è stato creato con un budget di soli 69 dollari. Dal suo lancio nel maggio 2023, $TURBO è cresciuto dell’8,672%.

Nel maggio 2024, il prezzo del token è aumentato da $ 0,00057 a $ 0,0064, con un aumento del 1,125%. Anche WienerAI ($WAI) potrebbe sperimentare un simile slancio dei prezzi? Scopriamolo.

L’interfaccia di trading di WienerAI è sempre più vicina al completamento

Anche se la mascotte di WienerAI presenta un esilarante cane salsiccia, non lasciarti ingannare dal suo aspetto spensierato. WienerAI unisce due delle nicchie in più rapida crescita nel mondo delle criptovalute: le meme coin e l’intelligenza artificiale.

Il componente principale del progetto è un bot di trading di criptovalute basato sull’intelligenza artificiale che fornirà ai trader nuove opportunità di trading. WienerAI creerà un’interfaccia di trading istantanea e intuitiva che consentirà agli utenti di pubblicare le proprie domande in pochi clic.

Il bot utilizzerà algoritmi di intelligenza artificiale, come la tecnologia predittiva, per scansionare rapidamente i mercati volatili alla ricerca di nuove operazioni. WienerAI analizzerà i mercati in tempo reale e i dati storici di più monete per effettuare un’analisi corretta.

Il bot di trading aiuterà inoltre i trader a trovare i migliori prezzi disponibili su diversi exchange decentralizzati. WienerAI non addebiterà commissioni di negoziazione per massimizzare i rendimenti dei trader.

WienerAI offre un potenziale di crescita 100 volte maggiore secondo gli analisti

Il recente aumento dei prezzi di $TURBO potrebbe essere un segno di crescente interesse per il settore delle coin AI. Dal lancio di Turbo nel maggio 2023, il progetto ha raccolto una capitalizzazione di mercato di oltre 400 milioni di dollari.

WienerAI ha il potenziale per offrire guadagni simili nel prossimo futuro. Insieme al suo bot di trading AI, WienerAI offre anche vantaggi di staking ai possessori di token, pari ad un APY (rendimento percentuale annuale) del 291%.

Della fornitura limitata di 69 miliardi di token, 3,5 miliardi sono già messi in staking su WienerAI. Il 20% (13,8 miliardi di token) sarà distribuito come ricompense nei prossimi due anni. WienerAI assegnerà un altro 20% della fornitura di token come premi alla community per promuovere il possesso nel lungo periodo.

Lo smart contract WienerAI è completamente controllato da SolidProof, e ciò fornisce agli investitori fiducia riguardo alla sicurezza del progetto. Tutte queste ragioni hanno aiutato WienerAI a raccogliere oltre 3,5 milioni di dollari attraverso la prevendita.

Il successo dell’avvio della prevendita ha attirato l’attenzione anche di noti analisti, come Jacob Crypto Bury. Bury, un popolare YouTuber, è spesso alla ricerca di nuove meme coin che offrano un enorme potenziale di crescita.

In un recente video su YouTube, Bury ha affermato che WienerAI potrebbe rappresentare un’opportunità di investimento 100 volte superiore e sarà molto richiesto una volta quotato sugli exchange.