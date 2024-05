WienerAI raccoglie 3,5 milioni di dollari in prevendita: 10x in arrivo?

WienerAI ($WAI) è una nuova meme coin che ha registrato una crescita notevole, raccogliendo 3,5 milioni di dollari entro pochi mesi dal suo lancio in prevendita. Fornendo un vantaggio rispetto alla maggior parte delle meme coin prive di utilità, WienerAI offre un bot per il trading di criptovalute che sarà alimentato dall’intelligenza artificiale.

Poiché WienerAI attinge allo spazio in continua crescita dei meme e delle criptovalute AI, vanta un enorme potenziale di crescita.

Esaminiamo le ricompense di staking, i tokenomics e i casi d’uso del progetto per discutere se WienerAI potrebbe fornire potenziali guadagni a lungo termine.

Una meme coin innovativa basata sull’intelligenza artificiale

WienerAI ($WAI) unisce il nostro amore per i meme all’interno della sua innovativa piattaforma di trading di criptovaluta. Per attirare l’attenzione generale per la prevendita, l’illustrazione principale di WienerAI presenta un esilarante cane salsiccia.

Tuttavia, il componente principale di questo progetto è il bot per il trading di criptovalute basato sull’intelligenza artificiale. Il bot è stato progettato per identificare opportunità di trading per i membri della piattaforma. WienerAI sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale come l’analisi predittiva per scansionare i mercati alla ricerca di opportunità di trading praticabili.

Utilizza un assistente virtuale che tiene traccia continuamente dei movimenti dei prezzi in tempo reale e studia i prezzi storici di diverse risorse digitali. Secondo le esigenze del trader, questo bot adatto ai principianti avvia nuove operazioni sul mercato.

Prima di avviare un’operazione, WienerAI ti fornirà i migliori punti di ingresso del prezzo su vari scambi decentralizzati. Il bot di trading offre anche protezione MEV (Maximal Extractable Value). Il MEV è una forma di sfruttamento dei prezzi che avviene sulle transazioni di Ethereum. La protezione MEV garantisce sicurezza contro qualsiasi manipolazione dei prezzi durante le negoziazioni.

Questo bot di trading di punta non addebita alcuna commissione, consentendo ai trader di massimizzare i propri rendimenti.

La nuova prevendita di WienerAI raccoglie 3,5 milioni di dollari in mesi

Al centro di questo progetto c’è $WAI, il token nativo. Recentemente, WienerAI ha lanciato la prevendita del token $WAI, che ha raccolto 3,5 milioni di dollari in un paio di mesi.

Da una fornitura totale di 69 miliardi di token, WienerAI distribuisce 20,7 miliardi di token per la prevendita. Al momento in cui scrivo, $WAI ha un prezzo di $ 0,000712 per token. Gli investitori interessati possono visitare il sito web di prevendita WienerAI e acquistare token $WAI con Ethereum (ETH), BNB (BNB), Polygon ($MATIC) o Tether (USDT).

WienerAI è stata lanciata anche in un momento in cui la domanda di intelligenza artificiale nello spazio blockchain è in costante aumento. A partire dal 30 maggio 2024, il capitalizzazione di mercato di token AI ha toccato la soglia dei 40 miliardi di dollari. Pertanto, WienerAI cerca di consolidarsi come uno dei migliori attori in questo spazio.

Per attirare un seguito di clienti fedeli, WienerAI restituirà qualcosa ai suoi possessori di token. Ad esempio, il 20% della sua offerta totale verrà distribuito ai possessori di token fedeli tramite premi della comunità.

Come funziona lo staking dei token $WAI

I possessori di token possono iniziare a generare un reddito passivo elevato facendo staking dei token $WAI. Al momento, WienerAI offre un APY (rendimento percentuale annuale) del 300% ai detentori di token che bloccano le loro partecipazioni sul contratto intelligente.

Dall’avvio del meccanismo di staking sono già stati bloccati oltre 3,4 miliardi di token. Nel lungo periodo, i detentori di token in staking guadagneranno token $WAI gratuiti come bonus di staking. Secondo il white paper di WienerAI, il 20% dell’offerta totale verrà distribuito come ricompensa per lo staking.

Riuscirà WienerAI a fare 10X?

Con il buon inizio della prevendita, molti analisti sono rialzisti sul prezzo del token $WAI. Al termine della stessa, WienerAI assegnerà un altro 10% della sua offerta di 69 miliardi per quotazioni di borsa centralizzate e decentralizzate. Garantendo il listing sui principali exchange, $WAI potrebbe attrarre enormi volumi di scambi e sarà disponibile per milioni di clienti.

WienerAI utilizzerà inoltre un altro 20% della sua offerta per strategie di marketing, sperando di acquisire un pubblico globale. Tutti questi fattori possono aiutare $WAI a diventare uno dei migliori token AI al mondo.